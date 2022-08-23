81歲男星被27人控性騷擾！疑與犯罪集團有染 買春被抓包
81歲的西班牙歌唱家普拉西多多明哥（Plácido Domingo），是三大男高音之一，在2019年時曾被高達27名女性指控性騷擾，重創事業，但事件卻無疾而終。近來有外媒在阿根廷的一起人口販賣、性交易案件中，發現他的名字，引起討論。
綜合外媒報導，阿根廷警方日前突襲了位在布宜諾斯艾利斯的一個犯罪集團，他們進行包含未成年在內的性交易，一共逮捕19人。近來有案件的錄音外流，發現普拉西多多明哥的名字竟然在該案件中，還與犯罪集團成員討論性交易計畫，疑似與犯罪集團有關係。
由於調查還在進行中，所以其他細節暫時無法透露，但有執法人士透露，調查後發現，普拉西多多明哥沒有犯罪，也不是犯罪組織成員，「他是單純的『消費者』。」而普拉西多多明哥方面對此暫時沒有回應。值得注意的是，性交易在阿根廷並沒有違法。
※【NOWnews 今日新聞
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