台南殺警嫌被逮！「落網地點」他家隔壁：想到白曉燕事件
台南市員警曹瑞傑、凃明誠22日追捕通緝犯時，慘遭割喉、雙雙殞命，嫌犯林信吾（40多歲）一路向北逃亡，今（23）日清晨4點36分於新竹和欣客運站落網。對此，網紅鬼才阿水在臉書驚呼表示，林信吾落網地點就在他家隔壁，此次事件也讓他回想起白曉燕事件的恐懼。
據警方表示，林信吾在台南安南區北汕三路狠殺2警後，沿途製造斷點，先前往土城高中棄置機車，並叫計程車抵達赤崁樓一帶，搭火車到新營站後偷了一部機車，隨後再持槍搶劫超商，並奪取8600元，隨後再度棄車，並改搭白牌車南下前往高雄，半夜1時再轉搭客運北上前往新竹。今天凌晨4時36分左右，當林信吾一抵達新竹終點站，警力隨即上前包圍，林還來不及反應就遭到逮捕。
對此，網紅鬼才阿水於臉書表示，台南殺警兇嫌林信吾被捕地點，竟就在他家隔壁，讓他直呼「嚇死人了！」鬼才阿水坦言，此次事件讓他回想小時候白曉燕事件的恐懼，也讓公權力嚴重被挑戰，「所幸隨著科技的發達與警方的重視，也讓事件順利落幕」。
鬼才阿水說，台灣一直是治安環境條件相當不錯的國家，突如其來的案件自然格外引起注目，如今事件落幕就等待警方調查其犯案動機，以後續的司法偵辦結果，「我只希望不要再讓這種人有出來的機會，也不要再用有教化的可能性放他出來了！」（編輯：陳雅雲）