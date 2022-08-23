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立委調閱疫苗採購合約遭阻撓？陳時中動怒反批蔣萬安失職

▲對手蔣萬安批評疫苗調閱合約過程民進黨阻撓，民進黨台北市長參選人陳時中反批蔣萬安失職。（圖／記者呂炯昌攝，2022.08.23）
▲對手蔣萬安批評疫苗調閱合約過程民進黨阻撓，民進黨台北市長參選人陳時中反批蔣萬安失職。（圖／記者呂炯昌攝，2022.08.23）

記者呂炯昌／台北報導

2022-08-23 11:27:10

疫苗採購合約保密30年持續成為台北市長選戰議題。國民黨台北市長參選人蔣萬安批評立委調閱資料遭塗黑遮蔽，更批評中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝是「陳時中的發言人」。對此，陳時中今（23）日動怒表示，蔣萬安是疫苗調閱小組召集人，如果覺得資料不夠沒有提出來，就是失職。

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陳時中今日上午前往松山文創園區參觀兒福聯盟「擅長調頻的泡福同學Kid's Right互動體驗展 」，會後受訪被到對手蔣萬安再度對疫苗採購欠缺透明，批評衛福部給立委資料塗黑遮蔽，更批王必勝是陳時中的發言人？

對此，陳時中動怒表示，這個講法大錯特錯，他是調閱小組召集人，要什麼資料、遮蔽什麼都要先向委員會同意，資料放在那邊兩個月給大家看，中間都是委員會會議，中間有什麼不滿、新的要求都可以提出來。蔣萬安自己當立委、召集人，如果覺得資料不夠沒有提出來，哪就是召集人失職，現在覺得不夠，沒關係下個會期他還是立委，沒有辭職，可以繼續調閱資料。

陳時中表示，公部門誰來主政都一樣，根據合約、國際應該遵守的信用，該公開就公開。

針對陳時中競辦總幹事吳思瑤質疑蔣萬安不懂國際採購，更質疑蔣真的是律師嗎？陳時中表示，基本上，不是說有沒有當過律師，有做國際貿易往來的都清楚，合約都有保密條款，不遵守條款有一些處分、之後生意就沒辦法做的，他再三強調，新冠肺炎疫情還沒有過去，也許有新疫苗產生、新藥出來，如果因為沒有遵守條約規範，減低購買競爭力，絕對不是國人想要看到的事情。

針對「3+11」會議監察院調查報告，蔣萬安批評有失公信力？監院有失公信力是「民主危機」？陳時中說，蔣萬安大概選舉選風了。監察院是國家五院之一，當時他是接受調查本身，在程序面如果可以跟國人講得更清楚更好。

媒體問監院是否還清白？陳時中說，他本來就坦蕩蕩，疫情期間每件事情都是很緊急，3+11的轉換，當時衛福部對於國外管理、機組員管理、零接觸等都已經做得很好，知道可以繼續往下走，一方面機組員心情影響飛航安全，也非國人樂見。

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