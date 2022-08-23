林信吾冷血殺警逃亡！眾見「5行為」發毛：拜託判死刑
台南市員警曹瑞傑、凃明誠昨（22）日執勤時遭攻擊奪槍，2人全身多處刀傷，送醫後傷重不治，雙雙殉職；嫌犯林信吾（40多歲）犯案後一路往北逃亡近280公里，今（23）日清晨4點36分於新竹和欣客運站落網，消息一出，各界紛紛撻伐嫌犯舉止，不少網友強調，林信吾犯案後，所有行動都有明確目的，都是「都是腦袋清晰的有意為之」，應該要判處死刑。
一名網友在PTT發文直言，「真的是逮到才知道是外役監在逃的犯人，有夠垃圾」，接著提及林信吾能在「殺害2個警察後奪槍」、「去國中抹滅血跡跟棄車」、「偷車到超商搶錢 」、「搭白牌車南下前往高雄」、「搭客運北上」，以上種種行為，都能判定其腦袋思考清晰，所有行動都有目的。
原PO表示，「他就連多繞去高雄都是在混淆視聽，從種種犯後行為來看都是腦袋清晰的有意為之」，直指「這人絕對要判死刑的吧！不判真的說不過去」。貼文一出，網友也紛紛回應「這次真的沒理由不判了」、「支持要判死，太過惡劣」；不過也有人認為「你太小看人權律師了」、「免死理由有千百種，都還不一定」。
此外，針對林信吾作案後的反應和逃亡計畫，也有網友直言「以犯案來講，冷靜到讓人害怕，台灣不要再出這種人了」、「這腦袋一定超清楚的，都能逃獄了」、「再給他多逃竄幾天就下一個陳進興」、「還會偷車這種精密的技巧，細節的太可怕」。（編輯：張志浩）