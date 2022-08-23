房市芭比Ｑ了？全台賣壓前15大行政區　冠軍有6614戶待售

《591新建案》統計六都、新竹縣市各行政區在售建案的待售量，前15名行政區本身都擁有推案集中的重劃區題材支撐，同時又搭上這2年房市熱潮，激勵建商推案意願。若以區域來看，新北、桃園佔9區成最大苦主，包括淡水、龜山、板橋、中壢等知名區塊均名列榜上；中南部幾個一級熱區，包括台中北屯、台南安南及高雄左營等區，同樣也面臨銷售壓力，各自有超過千戶的量體在市場流通。
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《591新建案》分析，排名第3的板橋區，除了有來自江翠北側重劃區的大量建案挹注，舊市區亦有指標案進場，拉高待售水位。而第4、5名則分別由桃園市中壢、桃園兩區包辦，像中壢區在青埔重劃區撐場下，不僅在售建案達81個為全台最多，住宅戶數也直逼萬戶；但近期因房價漲幅過快，除了新案單價已穩坐4、5字頭，更有機會衝擊6字頭，市場接受度備受考驗，區內建案銷況因而放緩。
排名第6的台中市西屯區，除了有豪宅雲集的七期重劃區，近年亦有水湳特區、中科等潛力區塊加入市場，在挾著著蛋黃區的優勢下，大量建商湧進推案，迎來一波推案高峰；不過區內因高總價的中大坪數產品去化較慢，加上推案前仆後繼公開，使賣壓日益沉重。另外排名第7的新莊區，近期買氣走出低谷，房市表現不俗，但目前區內除了頭前及副都心兩大重劃區的大坪數產品尚未去化完畢，又面臨塭仔圳重劃區醞釀已久的新案加入戰局，待售量一路走高。
尾段班排名第10名的台中梧棲區，近年在台中港重劃區助攻下，人氣三級跳，隨著建商、投資客大舉進軍，當地新建案開價也一路從1字頭狂飆至3字頭；然而隨著市場氛圍丕變，當地已有供過於求的情形。反觀排名第11名的新北市三重，因鄰近台北且機能成熟，加上擁有二重疏洪道等重劃腹地之稱，是建商視為重點推案區域之一，推案水位始終居高不下。
近期房市超夯的台南市，僅排名第12的安南一區上榜，當地因台積電、南科、九份子重劃區等題材，吸引大量建商插旗，不過隨著升息、預售屋禁止換約轉售等利空逼進，待售壓力有增無減。再來排名第13的台中市北屯區，集建設、人口等紅利於一體，是全台推案量的常勝地區之一，這次會上榜，同樣是受推案量過大、買氣放緩所致。
《住展雜誌》研發長何世昌認為，賣壓大是否會造成房價下跌，要看三個層面，第一是供需關係，如果賣壓大而需求大，往往會呈現價量齊揚，若是賣壓大而需求低，則易淪為供給過剩，房價下跌壓力大增。第二是賣壓來源是成屋或預售，若是新建餘屋則建商存貨成本高，較有降價求售的壓力，若是預售則壓力相對低。最後，則要看整體景氣面，俗話說「站在風口上，豬也能飛」，倘若多頭走勢不變，即使賣壓大價格也不見得會下跌。