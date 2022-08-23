應屆畢業生65%無正職　待業痛苦指數76分破紀錄

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69.3%的新鮮人透露，在找工作期間，會碰到家人給予的「精神壓力」，父母親或長輩表達對自己求職進度的「關切」、「憂心」。94.2%的新鮮人表示，在待業期間有「經濟壓力」，其中72.6%得到「父母或親友資助」、51.3%要靠「個人存款」過活、41.8%靠「兼差打工」、8.4%向「金融機構貸款」。
衡量待業期間的精神壓力與經濟壓力，新鮮人自評的「待業痛苦指數」，平均落在75.5分，高於去年的74.3分，創下9年以來新高，其中17.6%自認達到「滿分（100分）」。
yes123求職網發言人楊宗斌建議新鮮人不要陷入「先求有，再求好」字面上的迷思，應該是先求「有」興趣、「有」前景、「有」符合性格的工作；接著再求薪資能更「好」，福利或職位能更「好」的工作。另外，過度隨性的求職態度，可能導致換工作的頻率過高，或者常常找錯工作，反之，則變得非常挑剔，甚至眼高手低，可能導致高學歷或高技能的人才，出現高失業率的窘境。
反觀目前有正職工作的新鮮人，「原本預期的」月薪平均為29,800元，「實際領到的」月薪平均落在28,925元，約打了97折，創下9年來最小的差距，但仍有81.6%的人不滿意現在的薪酬水準；71.6%對工作「無成就感」。
衡量薪資滿意度與工作成就感，新鮮人自評的「上工開心指數」相當低，平均僅有39.2分，低於去年的40.7分，創下9年新低；其中15.8%自評「0分」。
83.3%新鮮人透露，「曾經有過」離職的念頭，主要原因為「工作量與薪水不成正比」（45.8%）、「學不到東西」（40.2%）、「工作壓力過大」（36.3%），以及「工作內容和之前想像的不同」（29.3%）、「上司情緒不穩，老是愛罵人」（24.3%）。今年的新鮮人對於一份工作，平均至少想做15.6個月，首度不到16個月，創下9年以來的新低。
楊宗斌認為，新鮮人即使身處「疫情年」，千辛萬苦找到工作，卻也碰上青年低薪化的大環境，一旦無法學以致用，又缺乏職場成就感，想要開心的上班，有相當高的難度。點燃新鮮人離職的導火線，可能有「工作報酬率過低」、「看不見自己的未來」、「現實和理想落差過大」，以及「職場高壓，卻無法抗壓」等4種情形。
楊宗斌提醒新鮮人，若換工作頻率太高，像是任職某公司的時間，無法待滿1年以上，對履歷表有扣分作用，不利於面試評價，容易被企業貼上穩定度低、抗壓性差的負面標籤。