A漫世界10／三色坊Haku：都同道中人　不怕外界色色眼光

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猫伊光說，當然不好賺啊，傻了嗎？日本新人稿費公定價是8千日圓，還要扣稅，他要找其他業外收入，才有辦法養家。其他漫畫家也提到，若要賺錢，畫一般漫畫比較有機會，因為連載頻率高，畫成漫都是短篇為主，比較難賺錢。
Q2：會擔心外界異樣眼光嗎？
多數人都說不會，畢竟這本來就是人性需求，成人漫畫也是漫畫的一種分類，外界可能只是不了解。有趣的是，成漫圈子從業人員，竟然是女性偏多，買動漫總經理詹強說，女生喜歡看BL作品，也是因為喜歡作品才加入這個圈子。Haku說，會知道三色坊的都是同道中人，他一點也不在意。
Q3：台灣的成人漫畫家人數多嗎？
未來數位總編輯韓京岳說，如果把同人圈都納入，大概千人上下，但如果只算持續創作的漫畫家，大概只有幾十人。
Q4：成人漫畫家都從哪找靈感？
台灣有超多24小時新聞台，多數漫畫家都說會從新聞、網路上找靈感，不過也要多觀摩其他人的作品，才會持續成長。
Q5：畫成人漫畫會變得色色的嗎？
猫伊光說，一開始當然會，後來就平常心。Haku說，看久了就會很自然，就跟吃飯喝茶一樣，你也不會去問婦產科醫生，「今天那個病人很漂亮，你有沒有勃起？」
Q6：為什麼台灣成人漫畫不用打馬賽克？
Haku說，10多年前，大家也都還是在內容打馬，後來覺得作者畫得很辛苦，重點部位卻都要被遮起來，且多上一道黑色方塊，也可能會延誤印刷時間，乾脆不再後製貼馬賽克，結果也沒怎樣。
Q7：為什麼女生愛看BL漫畫？
原動力的設計師INTO說，她身為女性，就不會想再看畫面中都是女生的作品，她自己不是同志，但就是喜歡看兩個男生主角裸體，欣賞他們的肢體線條，看BL漫畫跟性向沒什麼太大關係。
Q8：台灣成人漫畫出版社有哪些？
若以商業出版社來說，最大的是未來數位，但出版的多數也是日本作品。其他如原動力、買動漫、悅文社（青文）、紳士出版（尖端）都有。
Q9：成人漫畫有版權嗎？
台灣出版社都是向日本出版社合法取得授權，若有其他出版社未取得授權就盜印，最近已有不少官司遭判決敗訴必須賠償。一般民眾若只是上網看盜版漫畫雖不至於觸法，但還是呼籲支持正版，才能讓優秀漫畫家願意繼續創作。
Q10：想看成人漫畫要去哪買？
展示銷售成人漫畫，依法要成立專區。一般書店因為店面狹小，幾乎不太可能特別成立專區，只有一些小型漫畫店比較有可能。但主要的網路書城，例如博客來、HyRead網站上都買得到，或是可到未來數位、買動漫等公司官網上選購。