鬼門關限定！麥當勞「大麥克買一送一」爽吃：有刮有保庇
今年鬼門關落在8月26日，好兄弟結束一個月的放風將重回陰間，民眾祭拜送走好兄弟，業者也發動相關優惠，麥當勞今（23）日限定一天舉辦「鬼門關刮刮樂」，APP免積分就能刮保證中獎的刮刮卡，包括勁辣鷄腿堡、大麥克等人氣商品爽吃買一送一。漢堡王則迎來8月華堡日，早鳥預購指定華堡系列套餐，除了多送原味華堡，取餐時再加送兩包樂事餅乾。
麥當勞APP在今（23）天推出一日限定的「刮優惠有保庇」活動，只要登入麥當勞APP並點選專屬任務，免積分就能免費玩刮刮樂，有機會抽到好康優惠券，其中共5款人氣商品買一送一，包括勁辣鷄腿堡、大麥克、滿福堡、豬肉滿福堡、起司番茄嫩蛋焙果堡，除此之外，獎項還有買任一超值全餐送勁辣鷄腿堡，或是單點麥香鷄／麥香魚送38元中杯冷飲。每帳號一天最多參加1次，獎項兌換期間自今起至8月29日。
漢堡王迎來8月華堡日，首度跨界和零食品牌樂事合作，即日起至8月25日開放官網預訂指定華堡系列套餐，選擇8月26日取餐並輸入優惠碼「LOVEBK」，免費多送一顆原味華堡，完成取餐再加碼多送兩包樂事餅乾，送完為止。8月26日華堡日當天，在門市出示粉絲專頁截圖，或於官網輸入優惠碼「LOVEBK」，買指定華堡系列套餐同樣加送原味華堡。