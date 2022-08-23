介入黃珊珊競選會議、牽線金主？柯文哲：關心好朋友選舉
2022年縣市首長選戰在即，其中首都台北市長選戰是外界關注焦點。除了民進黨推出前防疫指揮官陳時中、國民黨推出立委蔣萬安參選外，柯文哲屬意的接班人副市長黃珊珊，也將在28日宣布辭去副市長一職正式投入選戰。而據消息指出，柯文哲近日積極介入黃珊珊的競選會議，甚至為黃珊珊牽線藍營金主，盼能開拓藍營票源。對此柯文哲今（23）日受訪時回應，表示關心好朋友選舉，幫忙介紹更多朋友很正常。
根據《鏡週刊》報導指出，對於台北市長選情，台北市長柯文哲比接班參選的黃珊珊更著急，私下多次問黃「競選團隊找到沒？」柯以自己打過二次北市選戰給了許多建議，甚至親自坐鎮接班人黃珊珊的選戰會議，並主動替她牽線自己的人脈網絡，近日更穿針引線，引介一名在國民黨內部有一定影響力的楊姓金主，盼能替黃開拓藍營票源。
而柯文哲今日接受媒體訪問時，直言這種選戰的事也不需要拿出來講。「也不要說指揮選戰，講得太言過其實。」柯文哲說，去關心是真的，但也不會去當她的競選總幹事之類的。
「但是你說好朋友要選舉，去表達關心，加油打氣這一定有，是人情世故。」柯文哲說，身為好友，面對好友要打選戰，幫忙介紹更多朋友相互認識，這當然也會有，「但是常常媒體就是這樣，誇大。」