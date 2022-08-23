從虛擬走向現實 ─ 賽道限定之McLaren Solus GT發表，將限量生產25輛

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McLaren Automotive宣布將限量生產25輛McLaren Solus GT，該款跑車為直接將Gran Turismo SPORT遊戲中的虛擬跑車直接實現，徹底展現McLaren Automotive的創新力，完全以賽道為依歸的McLaren Solus GT，採單座設計，幾乎就像是有了車頂的方程式賽車，車重僅不到1,000kg，將搭載5.2升V10自然進氣引擎，具備絕佳空力設計，可提供達1,200kg的下壓力，以期成為McLaren除了F1賽車以外，賽道單圈最快的車款。
McLaren Solus GT幾乎完全保留了電玩中的樣貌，而且還通過了風洞之空力測試與CFD（計算流體動力學）的驗證。採單座設計的McLaren Solus GT有著接近於Le Mans原型賽車相仿的座艙，座艙蓋採類似於戰鬥機的電動滑移設計，懸吊與車輪完全由車體覆蓋，車頭氣壩內含大型分流器，可將氣流快速導入車底後再快速由後分流器迅速排出，達到地面效應，讓車輛可緊貼於地面，引擎進氣口則是設於車頂，賽車味十足，車側也具備散熱系統所需的大面積進氣口。
車尾的雙層固定式尾翼，是產生比車輛重量還重之下壓力的關鍵，並在下壓力與阻力間的比例也取得平衡，可兼顧直線加速性能與過彎能力。
要進入McLaren Solus GT時，開啟電動前滑之艙蓋後，駕駛者必須從上方爬入車內，與傳統汽車完全不同，更像是登上一架戰鬥機。座艙中僅有配置一張為車主訂做的賽車椅，同時座椅的位置也是量身設定，踏板組則與賽車相同可進行前後與角度的調整，以求最符合車主的駕駛環境。
方向盤部分也採用了與F1相似的設計，將儀錶與基本控制介面融入其中，同時也設計有類似F1的Halo環艙保護結構，置中乘坐操駕的駕駛者，可透過「氣泡」式前擋玻璃得到進180度視野，至於車後視野則仰賴座艙設於上方、可切換視角的數位後視鏡提供。
為進一步提供Solus GT車主的駕駛興奮感，McLaren Automotive將會提供完整的配套方案，包括：量身訂製的座椅，通過FIA認證之訂製賽車服、賽車安全帽、HANS防護裝備，以及無線電通訊耳機等，讓車主賽賽道中馳騁時，也可以獲得駕駛教學訊息。
動力系統部分，搭載一具5.2升V10自然進氣引擎，引擎轉速可達10,000rpm，可輸出840PS最大馬力與650Nm最大扭力，搭配七速序列式直齒變速系統，0-100km/h起步加速僅需2.5秒，極速則超過200mph〈約320km/h〉。
未達到輕量化效果，該具引擎與底盤結構合為一體，沒有額外的連接結構與副車架等結構，此外，變速箱內部鑄件採鋁合金材質，外殼則是以鎂合金打造，與引擎相連外，後懸吊也直接與其連接，再次減少其他的連接結構，並且採用多片式碳纖維離合器，換檔時完全由電子系統自動切合離合器進行換檔，讓駕駛可以更專注於操駕。Solus GT車體與底盤結構皆採碳纖維打造，此外在環艙保護結構部分，McLaren Automotive更首度印用3D列印之鈦金屬訂製而成。
懸吊系統採雙A臂結構搭配平置避震系統，並配有防傾桿，前懸吊採鋼質製成，提高剛性，並設於經空力設計的碳纖維車殼下方；胎圈組為採中央鎖孔之18寸鍛造鋁合金圈，搭配與Le Mans原型賽車相同規格的賽車輪，原廠也會視車主進賽道時的天候，提供光頭胎或與胎。煞車系統採六活塞卡鉗搭配碳纖維碟盤與來令片，駕駛者可自行調整前後煞車的力道比例，完全與賽車相同。
McLaren Automotive的MSO部門再次展現提供頂端消費者最極致的駕駛體驗，針對每一位車主進行徹底訪問，為車主量身訂做一切，除了上述的車輛設定、個人部品外，還有專屬的駕駛訓練課程，讓車主可以完全發揮與享受車輛性能。
此外，由於Solus GT僅能於指定場域或賽道進行駕駛體驗，因此McLaren Automotive也為每一輛Solus GT備有專用的飛行貨櫃，其中裝有：整套工具、車輛千斤頂、頂車架、無線電通訊與冷卻液預熱器等，當車主參加賽道活動時，McLaren Automotive亦會提供必要的後勤支援。
Solus GT目前正進行最後的賽道測試階段，預計2023年交付首輛新車予車主。