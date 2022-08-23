涉弊遭起訴！林姿妙喊「政治追殺」 強調仍會登記參選
宜蘭地檢署今（23）日舉行記者會說明，以違反貪汙治罪條例、財產來源不明罪及特殊洗錢罪等3大罪狀，針對宜蘭縣長林姿妙及其女兒林羿伶，以及前建設處代理處長吳朝琴等15人，依法提起公訴，並請求對林姿妙從重量刑。林姿妙稍後也在臉書發表聲明，表明對手目的就是要「政治追殺」，強調會在9月1日上午9點登記參選，要用選票還自己公道，帶領宜蘭走向更美好的未來。
林姿妙文章中提到，今年1月檢廉大動作搜查官邸、辦公室，這段時間檢廉不斷透過搜索、疲勞式的傳喚、長時間的偵訊，就是逼自己說出他們心中的答案，欠債還錢天經地義，自己沒有做過違法的事情，檢廉卻不斷放消息給媒體，斷章取義，幫助對手選舉。
林姿妙說，兩天前看到民調數字贏對手十幾趴，因為馬上就要登記參選，對方掌握選舉節奏，自己心裡也很清楚，很快就要起訴了，地檢署就在今天正式起訴，這完全說明，對手用國家機器打擊異己，完全沒有公平正義，「目的非常明顯，就是政治追殺！」
林姿妙強調，一生清清白白，沒有做對不起縣民的事情，對手用骯髒污衊的手段，無所不用其極達到勝選的目的，這是民主社會該發生的事情嗎？3年多來，自己用政績獲得民眾支持，卻有人靠國家機器，就可以輕輕鬆鬆地享受成果，完全不用付出努力，她雖然覺得不公平，卻始終相信宜蘭人有情有義，會用選票還她公道，所以將在9月1日上午9點登記參選，相信宜蘭人有情有義，會用選票還自己公道。