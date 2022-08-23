不公開疫苗採購細節 柯文哲質疑：陳時中背後有人指揮？
新冠肺炎疫苗採購爭議近日持續延燒，針對指揮中心公布的疫苗採購細節與會議紀錄，多數內容遭到塗銷，也被外界質疑政府是否刻意隱瞞。對此台北市長柯文哲今（23）日接受訪問時指出，郭台銘捐贈的疫苗可以公布價格、何時供貨，全部都公開透明，為什麼衛福部的不可以？並明確指出「到底是陳時中不可以，還是你後面的誰告訴你不可以？這才是人民要去追究的。」
柯文哲今日上午出席公宅工程上樑典禮，並於會前接受媒體訪問。柯文哲直言，郭台銘捐贈的疫苗，可以公布價格，可以公布什麼時候供貨、什麼時候進貨，全部公開透明，「郭台銘可以，然後衛福部的不可以？」柯文哲直言，雖然是這樣講，但到底是陳時中不可以公開，還是他後面的誰告訴他不可以公開？這才是人民要追究的。
而針對監察院公布的調查報告，僅認為衛福部需要改進，並沒有提出說要懲處，記者也詢問柯文哲，此舉是否是在替陳時中護航？對此柯文哲也表示，雖然自己沒有仔細看監察院的調查結果，但他想知道的是出席會議的醫學專家到底是誰？如果沒有一個醫學專家出席，這種涉及醫學專業的問題，怎麼會讓完全不懂醫學的人做決策？
「這個國家變成是政治凌駕專業，有沒有人要出來說會議的醫療顧問是誰？」柯文哲強調，如果沒有的話就是政治決定，陳時中就該出來說是政治決定。「問題是他也講說他要負責，到現在為止我也不知道他負責了什麼東西。」