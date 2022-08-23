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林信吾殺警逃亡17小時！全場憶「25年前惡夢」：人心惶惶

▲台南殺警案兇嫌林信吾今（23）日清晨4點36分於新竹和欣客運站落網，就有網友透過此次案件，回想起25年前的惡夢。（圖／翻攝畫面）
▲台南殺警案兇嫌林信吾今（23）日清晨4點36分於新竹和欣客運站落網，就有網友透過此次案件，回想起25年前的惡夢。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-08-23 13:35:00

台南市員警曹瑞傑、凃明誠昨日追捕通緝犯時，遭攻擊奪槍，2人全身多處刀傷、割裂傷，送醫後傷重不治，雙雙殉職，而嫌犯林信吾（40多歲）今（23）日清晨4點36分於新竹和欣客運站落網。對此，就有網友透過此次案件，回想起25年前的惡夢，表示「整個大台北都人心惶惶！」

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據警方表示，林信吾在台南安南區北汕三路狠殺2警後，沿途製造斷點，先前往土城高中棄置機車，並叫計程車抵達赤崁樓一帶，搭火車到新營站後偷了一部機車，隨後再持槍搶劫超商，並奪取8600元，隨後再度棄車，並改搭白牌車南下前往高雄，半夜1時再轉搭客運北上前往新竹。今天凌晨4時36分左右，當林信吾一抵達新竹終點站，警力隨即上前包圍，林還來不及反應就遭到逮捕。

▲台南殺警案兇嫌林信吾於今（23）日凌晨4時36分在新竹客運落網。（圖／翻攝記者爆料網）
▲台南殺警案兇嫌林信吾於今（23）日凌晨4時36分在新竹客運落網。（圖／翻攝記者爆料網）
對此，有鄉民於PTT八卦板提到，許多人都沒經歷過陳進興的年代，聽聞長輩說在陳進興還沒落網前，時常會有槍戰直播，「因為監視器很少加上資訊不流通，整個大台北都人心惶惶，學校公司都提早下課下班放人回家，有沒有老人經歷過陳進興年代的，出來分享一下吧」。

貼文一出，馬上引來不少網友留言，「今天google了一下，真的蠻恐怖的…」、「那時根本不敢出門」、「那時新聞天天都在報陳進興行蹤，氣氛真的很恐怖」、「父母那陣子每天接我上下學」、「台灣犯罪史上最殘暴的沒有之一」。

據了解，1997年4月，陳進興等3人犯下轟動社會的「白曉燕命案」，後在逃亡過程中犯下多起綁架、殺人和強盜等案件。警方為了追捕陳進興等人，投入大批人力和資源，最終陳進興落網被判5個死刑、2個無期徒刑，並於1999年10月6日伏法。（編輯：陳雅雲）

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