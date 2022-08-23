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崑山科大辦學優異屢獲教育部肯定年年挹注高額經費

▲崑山科大與吳寶春產學合作，建置烘焙類產線並開設「吳寶春烘焙學院」實體門市（圖／崑山科大提供）
▲崑山科大與吳寶春產學合作，建置烘焙類產線並開設「吳寶春烘焙學院」實體門市（圖／崑山科大提供）

記者張振興/台南報導

2022-08-23 13:04:49

台灣各級學校面臨少子化問題日益嚴重，經營不善的學校更是經常躍上媒體版面，然崑山科技大學因積極爭取教育部與產官學研合作經費，不僅逐年增加可用資金，總收入優於各校，歷年均能有資金結餘，截自111年度，總資產更已累積近百億，辦學績效屢獲教育部肯定，並挹注經費支持辦學。

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▲崑山科大打造千萬時尚藝廊，國際名模林韋君帶領同學進行專業展演（圖／崑山科大提供）
▲崑山科大打造千萬時尚藝廊，國際名模林韋君帶領同學進行專業展演（圖／崑山科大提供）
根據自由時報於821日引用教育部大專校院校務資訊公開平台最新財報，報導披露多所私校收支餘絀呈現負數，因而呈現虧損。崑山科大今（22日）嚴正澄清，為提供學生優良教學環境，該校投入逾20億元建置優良建築物及購置最新教學設備，94學年更建置教學研究大樓、圖書資訊館，故折舊攤銷金額稍大，故在收支餘絀表上之本期餘絀上略有負數。然而，該校109學年財務報表所列「賸餘款權益基金」餘額有12.6億，校務營運績效卓越，並未有實質上收支不平衡之問題，且可用資金自103學年的2.5億，109學年已成長至8.5億元，可見財務穩健並無任何虧損情形。


崑山科大校長李天祥說明，私校賸餘款依法於教育部每年核備決算書後，全額轉入「賸餘款權益基金」，若要故評估私校的資金面，應引用「賸餘款權益基金」才正確，而非「累積餘絀」。1091019日自由時報便以「教部公布私校赤字？竟是累積餘絀算法太特別」一文，來說明大專院校使用「累積餘絀」來評斷財務狀況，會使人誤解。

▲崑山科大擁有全國唯一國際咖啡認證中心（圖／崑山科大提供）
▲崑山科大擁有全國唯一國際咖啡認證中心（圖／崑山科大提供）
前教育部會計處長林秀敏更在該則報導證實：「學校會計項目與一般公司行號或政府機關不太一樣，主要是私校法最初就要求「保本」精神，私校當年度賸餘，必須轉存入非指定用途的權益基金中（意指統計上沒賺到錢），避免私校任意挪用，要支用需經教育部同意，然而若當年度私校短絀，就會留下統計，故累積餘絀會呈現負數，但實際上私校並無虧損。」並坦言未來將追溯並修正統計項目與說明，加註權益基金等，讓私校財務公開更加貼近實況。


崑山科技大學創立逾57年，培育無數畢業校友跨足各大產業，《遠見雜誌》調查2021企業最愛私立科大，該校躍升中部以南第2名。根據104人力銀行202111月調查，該校逾86畢業生平均月薪高於3萬元，逾5成畢業生高於4萬元，為中南部私立科大第一，足以證明該校畢業生是企業愛用人才。

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