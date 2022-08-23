崑山科大辦學優異屢獲教育部肯定年年挹注高額經費

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崑山科大校長李天祥說明，私校賸餘款依法於教育部每年核備決算書後，全額轉入「賸餘款權益基金」，若要故評估私校的資金面，應引用「賸餘款權益基金」才正確，而非「累積餘絀」。109年10月19日自由時報便以「教部公布私校赤字？竟是累積餘絀算法太特別」一文，來說明大專院校使用「累積餘絀」來評斷財務狀況，會使人誤解。
前教育部會計處長林秀敏更在該則報導證實：「學校會計項目與一般公司行號或政府機關不太一樣，主要是私校法最初就要求「保本」精神，私校當年度賸餘，必須轉存入非指定用途的權益基金中（意指統計上沒賺到錢），避免私校任意挪用，要支用需經教育部同意，然而若當年度私校短絀，就會留下統計，故累積餘絀會呈現負數，但實際上私校並無虧損。」並坦言未來將追溯並修正統計項目與說明，加註權益基金等，讓私校財務公開更加貼近實況。
崑山科技大學創立逾57年，培育無數畢業校友跨足各大產業，《遠見雜誌》調查2021企業最愛私立科大，該校躍升中部以南第2名。根據104人力銀行2021年11月調查，該校逾8成6畢業生平均月薪高於3萬元，逾5成畢業生高於4萬元，為中南部私立科大第一，足以證明該校畢業生是企業愛用人才。