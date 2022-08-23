崑山科大辦學優異屢獲教育部肯定年年挹注高額經費

台灣各級學校面臨少子化問題日益嚴重，經營不善的學校更是經常躍上媒體版面，然崑山科技大學因積極爭取教育部與產官學研合作經費，不僅逐年增加可用資金，總收入優於各校，歷年均能有資金結餘，截自 111 年度，總資產更已累積近百億，辦學績效屢獲教育部肯定，並挹注經費支持辦學。

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▲崑山科大打造千萬時尚藝廊，國際名模林韋君帶領同學進行專業展演（圖／崑山科大提供）

根據自由時報於 8 月 21 日引用教育部大專校院校務資訊公開平台最新財報，報導披露多所私校收支餘絀呈現負數，因而呈現虧損。崑山科大今（ 22 日）嚴正澄清，為提供學生優良教學環境，該校投入逾 20 億元建置優良建築物及購置最新教學設備， 94 學年更建置教學研究大樓、圖書資訊館，故折舊攤銷金額稍大，故在收支餘絀表上之本期餘絀上略有負數。然而，該校 109 學年財務報表所列「賸餘款權益基金」餘額有 12.6 億，校務營運績效卓越，並未有實質上收支不平衡之問題，且可用資金自 103 學年的 2.5 億， 109 學年已成長至 8.5 億元，可見財務穩健並無任何虧損情形。

崑山科大校長李天祥說明，私校賸餘款依法於教育部每年核備決算書後，全額轉入「賸餘款權益基金」，若要故評估私校的資金面，應引用「賸餘款權益基金」才正確，而非「累積餘絀」。 109 年 10 月 19 日自由時報便以「教部公布私校赤字？竟是累積餘絀算法太特別」一文，來說明大專院校使用「累積餘絀」來評斷財務狀況，會使人誤解。

▲崑山科大擁有全國唯一國際咖啡認證中心（圖／崑山科大提供）

前教育部會計處長林秀敏更在該則報導證實：「學校會計項目與一般公司行號或政府機關不太一樣，主要是私校法最初就要求「保本」精神，私校當年度賸餘，必須轉存入非指定用途的權益基金中（意指統計上沒賺到錢），避免私校任意挪用，要支用需經教育部同意，然而若當年度私校短絀，就會留下統計，故累積餘絀會呈現負數，但實際上私校並無虧損。」並坦言未來將追溯並修正統計項目與說明，加註權益基金等，讓私校財務公開更加貼近實況。