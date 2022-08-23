米其林必比登推介台北台中6家名店掉榜 「這家」超意外
《臺北、臺中、臺南＆高雄米其林指南2022》今（23）日在官網率先公佈號稱「平價版米其林」的必比登推介名單，台北、台中、台南、高雄四大都會區共有141間餐廳入選，其中有59家新入榜單，而這份名單也引發網友廣大討論。不過有新名單進入，也有些過去入榜的餐廳意外掉出榜外，《NOWnews今日新聞》對比去年與今年必比登推介名單，發現在台北及台中共有6間不在新榜單中，其中不乏名店，例如台北飄香一甲子的「四川吳抄手」、網路評價超好的「藍家割包」都意外未入榜；更讓人驚訝的是，由號稱亞洲最佳女主廚陳嵐舒在台中開設的精品牛肉麵名店「Gubami」也未在榜單當中，研判很可能是店家改裝暫停營業所致。
所謂的「必比登推介」，是指店家提供「物有所值」的美食，消費者能以新台幣1000元以下的價位，吃到有水準的三道菜（不含飲料）。台北市今年總共入榜57家餐廳，其中新增6家入榜。對比去年榜單，有5家餐廳跌出今年必比登推介名單中，分別為四川吳抄手（大安）、湘帝御膳食堂、臭老闆現蒸臭豆腐、紅燒牛肉麵牛雜湯、藍家割包。
其中四川吳抄手早已是台北市名店，經典好味道更蟬聯4年必比登推介，這回未在推薦榜上出現，讓老饕大嘆可惜。另外Googl評價4顆星的藍家割包，每每開店都吸引大票民眾排隊搶吃，豈料這回也跌出必比登榜單。對此，記者去電四川吳抄手，業者並不願回應掉出榜單的問題。而藍家割包則說：「從去年就沒有特別關注必比登排行，也是被通知才知道入榜。」不過這似乎沒有影響到該店人氣，記者採訪過程中，店家屢次被客人叫喚聲打斷，顯見人氣不減。
台中方面則是入榜了37家好味道，其中有6的店家新被提名。對比去年名單，只有號稱「千元牛肉麵」的Gubami掉出今年必比登推介榜單。Gubami是由號稱「亞洲最佳女廚」陳嵐舒，繼回台開創餐飲品牌「樂沐法式餐廳」後，跨界賣起精品牛肉麵，Google評價也有4.1顆星。不過根據Google搜尋顯示，Gubami目前狀態為「暫停營業」，記者去電店家也沒人接聽。根據Gubami臉書粉專在3月13日貼文指出，「目前gubami 已經著手開始改裝，會有好一段時間不會在存中街與大家見面囉！我們到底會以什麼新面貌呈現呢？敬請期待！」很可能正是因為暫停營業而不在必比登推介名單中。
今年2022新入選的必比登推介名單中，許多是台灣菜與在地特色小吃，呈現在地飲食文化的豐沛能量；同時也納入越南菜、泰國菜、川菜等店家；更有粥品、餃子、麵食、點心等豐富的餐點類型；其中台南、高雄雙城首次進榜共47個店家入榜，其中台南更強勢進榜27家，真不愧被封為「美食之都」。