18歲公民權修憲複決　 壯闊台灣民調：不到4成會投票

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台灣青年民主協會理事長張育萌則表示，2005年民調到2020年，18歲公民權支持度上升三成以上，顯示台灣社會對青年共同參與公共事務的看法已經明顯轉變。如今，18歲公民權在立法院會中獲得不分黨派的共識，期待所有政黨的候選人別打假球，除了喊口號支持「18歲公民權」之外，也要在登記參選時，就將「支持18歲公民權」寫進政見，並積極在看板上也寫上18歲公民權的宣傳口號，在基層的活動中，也向選民選傳18歲公民權修憲複決的投票，才能讓18歲公民權真正跨過965萬的高門檻。
本次發布「18歲公民權」修憲複決的全國性民調在八月中進行，同時交叉分析此議題在各區域、年齡層以及不同政黨傾向的民眾支持度。
區域方面，花東與離島地區對修憲支持度最低，為43.5%。六都當中則是台南的54.9%居冠，台中的42％最低。不同年齡層的支持度則顯示，40到60歲民眾的支持比例不到一半，落在 42%-45% 之間。
而政黨部分，儘管立院全票通過修憲案，各政黨支持者對「18歲公民權」立場仍相當分歧：台灣基進黨支持者中，有 92.5%支持本案；民主進步黨 73.6%；台灣民眾黨40.4%；中國國民黨則只有 29.8%。吳怡農呼籲，真心推動「18歲公民權」的各政黨應該盡力說服支持者，共同邁過修憲的高門檻。
吳怡農表示，希望相關數據的發表與分析，能有助於所有關心「18歲公民權」的個人、團體及政黨適時提出因應策略，讓11月26日的修憲公民複決能夠順利過關。同時，壯闊台灣也再次呼籲各政黨放下歧見，共同推動「18歲公民權」複決案。