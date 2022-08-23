COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

18歲公民權修憲複決　 壯闊台灣民調：不到4成會投票

▲18歲公民權修憲複決，民調顯示，會去投票的民眾只有39.5%，距離通過門檻還有10.5個百分點，相當於200萬票以上的差距。。（圖／壯闊台灣提供）
▲18歲公民權修憲複決，民調顯示，會去投票的民眾只有39.5%，距離通過門檻還有10.5個百分點，相當於200萬票以上的差距。。（圖／壯闊台灣提供）

政經中心／台北報導

2022-08-23 13:38:29

18歲公民權修憲複決將合併年底九合一大選舉行，同意票必須要965萬以上修憲才會通過，門檻相當高。「壯闊台灣聯盟」發起人吳怡農今（23）日發布「18歲公民權」修憲複決的全國性民調。吳怡農指出，支持修憲案、且會去投票的民眾只有39.5%，距離通過門檻還有10.5個百分點，相當於200萬票以上的差距。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳怡農表示，18歲公民權不只是跟上世界潮流的問題，更是公平正義的問題。18、19歲的國人們現在有公民的義務但沒有公民的權利：無論是刑法或民法都視他們為成人，男性更在18歲有服兵役的義務，但他們在憲法下仍沒有投票權。各政黨如果真心支持「18歲公民權」，應該盡力與支持者溝通。

台灣青年民主協會理事長張育萌則表示，2005年民調到2020年，18歲公民權支持度上升三成以上，顯示台灣社會對青年共同參與公共事務的看法已經明顯轉變。如今，18歲公民權在立法院會中獲得不分黨派的共識，期待所有政黨的候選人別打假球，除了喊口號支持「18歲公民權」之外，也要在登記參選時，就將「支持18歲公民權」寫進政見，並積極在看板上也寫上18歲公民權的宣傳口號，在基層的活動中，也向選民選傳18歲公民權修憲複決的投票，才能讓18歲公民權真正跨過965萬的高門檻。

本次發布「18歲公民權」修憲複決的全國性民調在八月中進行，同時交叉分析此議題在各區域、年齡層以及不同政黨傾向的民眾支持度。

區域方面，花東與離島地區對修憲支持度最低，為43.5%。六都當中則是台南的54.9%居冠，台中的42％最低。不同年齡層的支持度則顯示，40到60歲民眾的支持比例不到一半，落在 42%-45% 之間。

而政黨部分，儘管立院全票通過修憲案，各政黨支持者對「18歲公民權」立場仍相當分歧：台灣基進黨支持者中，有 92.5%支持本案；民主進步黨 73.6%；台灣民眾黨40.4%；中國國民黨則只有 29.8%。吳怡農呼籲，真心推動「18歲公民權」的各政黨應該盡力說服支持者，共同邁過修憲的高門檻。

吳怡農表示，希望相關數據的發表與分析，能有助於所有關心「18歲公民權」的個人、團體及政黨適時提出因應策略，讓11月26日的修憲公民複決能夠順利過關。同時，壯闊台灣也再次呼籲各政黨放下歧見，共同推動「18歲公民權」複決案。

中選會：18歲公民權修憲複決意見發表會　11月12日登場

跨世代／18歲公民權　陳時中：政治人物講真的就會過

跨世代／18歲公民權複決門檻高　賴香伶：民眾黨提修法

跨世代／蔡易餘談18歲公民權　支持下修民代被選舉年齡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀