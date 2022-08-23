快訊／本土確診增26,095例！死亡+16例、境外+287例

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指揮中心指出，今日新增16例本土病例死亡個案，為6例男性、10例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、9例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月24日至8月17日，死亡日期介於7月23日至8月20日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增287例境外移入個案中，為161例男性，126例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(9例)，美國(7例)，日本(6例)，印尼(3例)，泰國、新加坡、英國及馬來西亞(各2例)，香港、柬埔寨及匈牙利(各1例)移入，另251例感染國家調查中。入境日期介於今年8月1日至8月22日。
指揮中心統計，截至目前國內累計15,795,524例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,702,861例排除)，其中5,086,521例確診，分別為25,593例境外移入，5,060,874例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,673例COVID-19死亡病例，其中9,657例本土，個案居住縣市分布為新北市2,070例、臺北市1,090例、臺中市972例、高雄市895例、臺南市750例、桃園市731例、彰化縣556例、屏東縣403例、雲林縣303例、南投縣288例、苗栗縣226例、嘉義縣223例、基隆市215例、宜蘭縣193例、嘉義市160例、花蓮縣155例、新竹縣152例、臺東縣138例、新竹市94例、澎湖縣25例、金門縣18例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。