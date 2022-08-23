▲ 《臺北、臺中、臺南 ＆高雄米其林指南 2022》必比登推介名單出爐 141 間店家入選

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《臺北、臺中、臺南 ＆高雄米其林指南 2022》完整名單將於一週後的 8 月 30 日公布，今年將恢復實體星級餐廳發布會以及晚宴，星級餐廳發布會將於台灣時間上午11點於《臺北臺中米其林指南》官方臉書以及《亞洲米其林指南》YouTube 直播。包括必比登推介的 2022 完整名單，也將在當天統一更新於網站與 App上。8 月 30 日前，網站及 App 將維持呈現《臺北臺中其林指南 2021》的名單。





「儘管面對疫情，臺北、臺中、臺南以及高雄四城的餐飲業都展現出了卓越的韌性。這在 2022 年的必比登推介名單中特別明顯。這份名單至少囊括了 20 個料理種類與風格，充分顯現在地飲食文化的多元與豐富。」《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec 表示。





「我們的評審員第一次將探索範圍擴大到歷史古城臺南以及港都高雄，對雙城的餐飲印象深刻。從傳承好幾代的知名小吃到驕傲展現在地食材與豐富海產的美饌，必比登推介的店家們都讓米其林評審員留下了深刻的印象。在臺南、高雄加入名單之後，2022年的指南更呈現出了在地餐飲的獨特與活力。」Gwendal Poullennec 補充。





新入選名單中，許多是臺灣菜與在地特色小吃，呈現在地飲食文化的豐沛能量；但同時也有越南菜、泰國菜、川菜等店家新入選；更有粥品、餃子、麵食、點心等料理種類，各式料理與美味，精彩紛呈。





臺北、臺中各有 6 家新入選



