COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

艾成追思會主照曝光　王瞳親挑心中「天堂的新郎」

▲艾成追思會主照曝光。（圖／民視）
▲艾成追思會主照曝光。（圖／民視）

記者羅凌筠/台北報導

2022-08-23 14:45:342022-08-23 15:03:23

馬來西亞歌手艾成於2022年8月17日上午10點10分辭世，享年40歲。家屬親友將以2個小時的追思音樂會形式來紀念一生熱愛音樂及表演的艾成。艾成的追思音樂會由老婆王瞳取名為「超乎想像 艾成了」，將在明（24）日下午1點30分於台北市第一殯儀館「景行廳」舉行，來自馬來西亞古晉的家人、演藝圈好友以及教會弟兄姊妹都會參加。

我是廣告 請繼續往下閱讀
追思會上的照片是2019年艾成在參加教會聖誕跨年晚會表演時所拍攝，王瞳最後選定這一張，除了能紀念艾成在舞台上發光的樣子，手上拿的麥克風正是艾成生前最愛的SM58，身上的白色西裝就像是兩人本來約定卻未能完成的婚禮所要穿的白色西裝，每一個細節與想法，都透露出王瞳對艾成的深深思念。

▲艾成生前演唱自創曲，畫面讓粉絲不捨。（圖／截取自《艾成的異想世界》FB）
▲艾成追思會以演唱會形式舉行。（圖／截取自《艾成的異想世界》FB）
與哈利路亞家教會一同籌辦艾成追思的藝人好友張芸京表示，艾成最大的夢想就是希望站上音樂最高殿堂舉辦演唱會，這場追思音樂會將會有艾成多首創作歌曲，如同他個人演唱會。當大家在討論追思音樂會名稱時，王瞳說出了「超乎想像 艾成了」來命名，因為「超乎想像」就是艾成其中一首創作歌曲，而他總把握分秒去愛身邊每個人，成就了愛的真諦，當下親友們就決定以此做為追思音樂會的名稱。

明天追思會除了主辦方教會的安排，其中有2大段演藝圈的表演，有艾成在台灣出道的選秀節目《超級偶像》黃國倫老師及歌手們的大合唱，以及第一部艾成主演的戲劇《新兵日記》演員群合體重現經典。《超級偶像》與《新兵日記》都是艾成在演藝圈很重要的歷程，好友們的演出將送給艾成最深的懷念與祝福。

▲艾成突然離世，妻子王瞳受到極大打擊。（圖／翻攝自王瞳 IG）
▲王瞳（右）挑選艾成的追思會主照。（圖／翻攝自王瞳 IG）
王瞳在艾成訃聞冠夫姓，本名「蔡吳姍耘」表達對亡夫最深的情意，傳出這幾天她食不下嚥，悲痛欲絕，由家人和教會朋友24小時輪班守候，日前她在私人臉書首度打破沉默發聲，轉發艾成10年前彈吉他的影片，艾成貼文寫著：「睡前詩歌金曲，耶穌愛你。」王瞳也堅強回應：「好。」

艾成媽媽抵台見兒子最後一面，心碎寫下親筆信，安慰王瞳：「妳永遠是蔡家的一分子，永遠是我們深愛的家人。」而艾成花了6年創立的南洋餐廳「艾叻沙」，經過西門創始店熄燈、貸款500萬元的危機，王瞳堂哥京澤宣布品牌會繼續將商品上架上市，「艾成，剩下的交給我了。」


 

艾成訃聞催淚！王瞳「冠夫姓」本名曝光　深藏喪夫情意

還原艾成生前3天！王瞳悲痛現況曝光「教友24小時輪守」

艾成墜樓身亡！王彩樺悲痛　曝王瞳「隔空索抱」超心疼

艾成墜樓亡！3天前嘆「人生真假分不清」　網：一路好走

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀