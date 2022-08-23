艾成追思會主照曝光　王瞳親挑心中「天堂的新郎」

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與哈利路亞家教會一同籌辦艾成追思的藝人好友張芸京表示，艾成最大的夢想就是希望站上音樂最高殿堂舉辦演唱會，這場追思音樂會將會有艾成多首創作歌曲，如同他個人演唱會。當大家在討論追思音樂會名稱時，王瞳說出了「超乎想像 艾成了」來命名，因為「超乎想像」就是艾成其中一首創作歌曲，而他總把握分秒去愛身邊每個人，成就了愛的真諦，當下親友們就決定以此做為追思音樂會的名稱。
明天追思會除了主辦方教會的安排，其中有2大段演藝圈的表演，有艾成在台灣出道的選秀節目《超級偶像》黃國倫老師及歌手們的大合唱，以及第一部艾成主演的戲劇《新兵日記》演員群合體重現經典。《超級偶像》與《新兵日記》都是艾成在演藝圈很重要的歷程，好友們的演出將送給艾成最深的懷念與祝福。
王瞳在艾成訃聞冠夫姓，本名「蔡吳姍耘」表達對亡夫最深的情意，傳出這幾天她食不下嚥，悲痛欲絕，由家人和教會朋友24小時輪班守候，日前她在私人臉書首度打破沉默發聲，轉發艾成10年前彈吉他的影片，艾成貼文寫著：「睡前詩歌金曲，耶穌愛你。」王瞳也堅強回應：「好。」
艾成媽媽抵台見兒子最後一面，心碎寫下親筆信，安慰王瞳：「妳永遠是蔡家的一分子，永遠是我們深愛的家人。」而艾成花了6年創立的南洋餐廳「艾叻沙」，經過西門創始店熄燈、貸款500萬元的危機，王瞳堂哥京澤宣布品牌會繼續將商品上架上市，「艾成，剩下的交給我了。」