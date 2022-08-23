參選非牽制而是團結強棒出擊 林佳龍：不讓侯回本壘得分
民進黨新北市長參選人林佳龍今（23）日參加「台派社團支持林佳龍參選新北市長大會」，致詞時表示新北這一役，黨主席蔡英文指定他在一壘，別讓尋求連任的新北市長侯友宜上壘，否則侯友宜可能會跑回本壘得分。林佳龍在受訪時進一步強調參選不是要牽制任何人，守備是希望強棒出擊，團結的發出聲音，呈現政績與願景，透過選舉呈現真實的林佳龍與侯友宜，為新北選出最好的市長。
林佳龍表示，新北市這一役，黨主席蔡英文指定他守備在一壘位置，別讓侯友宜上壘，否則侯友宜可能會打出全壘打跑回本壘得分；強調自己的守備也是要讓打擊手能強棒出擊，他們的競選團隊跟議員參選人很團結，團結發出聲音，呈現政績與願景，希望人民能公平比較，透過選舉呈現真實的林佳龍與侯友宜，為新北在「此時此地」選出最好的市長，也為台灣未來發展奠定好的基礎。
林佳龍強調，侯的行為對不起新北，為何要用一年去騙四年，不希望到時候侯落跑參選，雙腳踏雙船會翻船，落跑者下場都不太好，前面已經有朱立倫、韓國瑜等前例可循；2022跟2024只有差一年，因為2022的11月26日是九合一地方選舉，但2024的1月初就要選下一任總統，這其實是一件事，政治會決定台灣的未來，希望侯友宜不要再逃避了，對方說會「好好做事」，那他就來「好好檢視」。