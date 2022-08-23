夏立言會劉結一　林佳龍：侯友宜無從迴避必須表態

民進黨新北市長參選人林佳龍今（23）日參加「台派社團支持林佳龍參選新北市長大會」，致詞時表示國民黨副主席夏立言跟國台辦主任劉結一見面會談，新北市長身為台灣份量最重的縣市首長，本身必須要有政治判斷的能力，在關鍵時刻展現捍衛台灣民主的堅定立場，更何況對手正在準備2024，更要提早被檢驗，重申對手新北市長侯友宜無法逃避。
林佳龍受訪時表示，要引領新北市這樣大的城市，本身必須要有政治判斷的能力，在關鍵時刻展現捍衛台灣民主的堅定立場，更何況侯正在準備2024，更要提早被檢驗對於國家重大課題的立場，所以要問侯友宜對於夏立言代表國民黨、劉結一代表中共，雙方會談的態度是贊成還是反對？這是大是大非的問題，怎會是意識形態？
林佳龍強調，不要貶抑政治，如果沒有民進黨對政治的努力，台灣不會走向民主選舉一天，侯是台灣民主抗爭果實受益者，不應用這種很無辜、好像局外人語言，政治就是眾人之事，政治決定台灣未來，希望侯不要再逃避，說要好好做事，他也會好好檢視侯在重大事件的立場。
同一時間出席在對面飯店舉辦「2022新北市國際採購商洽會開幕儀式」的侯友宜，受訪時則是針對夏立言會劉結一事件，表示在會面的過程中，期待的是公開透明，讓國人能夠了解，不改以往態度與發言。