左營39里辦設毒防關懷站　林欽榮：毒品零容忍

高市左營區39位里長今（23）日齊力相挺成立里辦毒品防制關懷站，由副市長林欽榮率領毒防局長林瑩蓉、左營區區長胡俊雄及39位里長、鄰長、巡守隊、志工隊等近500位熱心公益里民熱情參與，於左營區公所大禮堂舉行啟動儀式，共同宣示齊力反毒、拒絕毒品，在地議員陳善慧、李眉蓁亦親自到場支持。林欽榮代表市長出席並頒發「里辦毒品防制關懷站」站牌予左營區39位里長，由里長主席謝金得代表受頒，成立啟動儀式後隨即進行毒品防制講習訓練。
林欽榮致詞強調，毒品零容忍是市府一貫堅守的立場，政府從前端的強化預防，查緝端的積極斷絕源頭，到後端的個案輔導，是全方位的在阻絕毒品，毒防局率全國之先，首創「里辦毒品防制關懷站」，109年底開始與田寮區及鹽埕區共31處里辦設置毒防關懷站，今年持續擴點至大寮區、鳳山區、左營區3區共139里辦成為關懷站，提供社區里民毒品防制宣導、關懷、諮詢與轉介等一站式服務，將毒防局的服務直接拉到第一線的里辦，公私協力反毒宣導，同時讓里鄰有毒品問題可以轉介到專業的毒防局進行諮詢、關懷、輔導，也展現毒防局提供直接暢通的單窗專門服務效能，深入社區落實毒品防制工作，提升社區毒品防制成效。
林欽榮特別戴上毒防局製作的反毒雄讚安全帽，感謝各位里鄰長、巡守隊、志工隊等熱心里民義務支持成立公益性的毒防關懷站，希望各位里鄰長、巡守隊、志工隊等熱心公益里民平時戴上反毒雄讚安全帽在大街小巷穿梭，是最好最直接的反毒宣導，真正讓反毒零距離，也希望毒防局持續推動里辦毒防關懷站，深化到本市38個行政區達成890里皆有站，完成社區綿密毒防網的目標。