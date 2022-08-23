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余苑綺2分半紀念影片曝光！黃露瑤悼：願你當個漂亮天使

▲黃露瑤（右圖左）曬出2分半的影片紀念余苑綺，讓網友都看哭了。（圖／翻攝黃露瑤FB）
▲黃露瑤（右圖左）曬出2分半的影片紀念余苑綺，讓網友都看哭了。（圖／翻攝黃露瑤FB）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-23 15:04:372022-08-23 15:18:55

39歲女星余苑綺21日癌逝，享年39歲，生前有個歌手夢的她，其實8、9年前曾在草屯「台灣演藝坊」駐唱，認識了星二代黃西田的女兒黃露瑤、豬哥亮的女兒謝金晶，建立深刻友誼，一起朝夢想出發，可惜後來她罹直腸癌就醫，台灣演藝坊也收攤，失去一個表演的舞台，不過好姊妹感情沒變。得知余苑綺病逝，黃露瑤昨（22）日釋出一段2分半的紀念影片，懷念這個好朋友。

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▲余苑綺（右下）曾經在台灣演藝坊表演，一圓歌手夢。（圖／翻攝謝金晶FB）
▲余苑綺（右下）曾經在台灣演藝坊表演，一圓歌手夢。（圖／翻攝謝金晶FB）
▲余苑綺（左）和好友們一起扮鬼臉，相當搞笑。（圖／翻攝謝金晶FB）
▲余苑綺（左）和好友們一起扮鬼臉，相當搞笑。（圖／翻攝謝金晶FB）
▲余苑綺曾經在台灣演藝坊表演，一圓歌手夢。（圖／翻攝謝金晶FB）
▲觀眾透露，余苑綺的表演實力完全不輸爸媽。（圖／翻攝謝金晶FB）
黃露瑤聽聞好友病逝噩耗，坦言「很難熬，一夜沒睡」，她回憶起相處的那段時光，余苑綺個性隨和、親民又努力，顛覆許多人對星二代的刻板印象，不只長得美，心更美，「妳是多麼善良！樂觀開朗！充滿正能量！想念我們聚在一起時總是分貝高亢的大笑，妳老是對我說『妳的臉怎麼那麼小』，我老是對妳說『妳的腿怎麼那麼長』，妳喜歡吃雞胸肉，我喜歡吃雞腿肉，每次都會自嘲我們喜好不同不會打架」。

她PO出影片紀念好友，一群女生對著鏡頭搞笑，扮醜也無所謂，當年余苑綺結婚發喜帖，她也見證美好時刻，非常珍惜彼此感情。儘管余苑綺生病後見面機會變少，始終沒忘記這段情誼，黃露瑤感嘆：「Dear⋯現在不痛了，願妳在另一端沒有病痛，當個漂亮的天使，很想妳。」

▲黃露瑤（左下）和余苑綺（右上）一起在台灣演藝坊表演，建立深厚情誼。（圖／翻攝黃露瑤FB）
▲黃露瑤（左下）和余苑綺（右上）一起在台灣演藝坊表演，建立深厚情誼。（圖／翻攝黃露瑤FB）
▲謝金晶曬出和余苑綺（右）表演時的合照。（圖／翻攝謝金晶FB）
▲謝金晶曬出和余苑綺（右）表演時的合照。（圖／翻攝謝金晶FB）
這段影片惹哭不少網友，紛紛留言「她留給妳最美好的回憶」、「願她在天堂做她喜歡的唱歌、跳舞」、「感謝妳上傳分享，很感動」，希望大家都能記住余苑綺的笑容，曾看過她駐唱表演的觀眾，形容余苑綺很有余天、李亞萍的歌唱氣勢，完全不輸爸媽。

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