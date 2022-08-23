米其林必比登推介 中市餐廳新上榜6家

享譽國際的《台北、台中、台南&高雄米其林指南2022》將於8月30日公布餐廳名單，照官方往例，由「物有所值」的必比登推介名單打頭陣，今(23)日先行揭曉名單，此次台中新上榜6家，共有37家必比登推介餐廳飄香國際。台中市政府觀旅局表示，歡迎大家吃遍台中美食餐廳，順遊周邊觀光景點，並把握「悠遊國旅」住宿優惠方案，來趟超值的美食觀光之旅。





我是廣告 請繼續往下閱讀

觀旅局指出，台中是特色美食、創新小吃發源地之一，美食是城市觀光體驗不可或缺的一環，市長盧秀燕自上任以來即積極打造台中成為美食之都，今年為米其林第3年將台中納入評鑑城市；而「物有所值」的必比登推介名單，依各城市消費水平不同，在台中代表在這些餐廳能以1,000元以下吃到優質又美味的3道料理，今年共有6家餐廳新進榜，分別為竹之鄉、鳳記鵝肉老店、越南你好、好先生、牛稼莊及小初店。





觀旅局說，此次必比登推介的庶民美食精采多元，有最純粹的台式料理滷肉飯及牛肉麵、鵝肉料理、特色竹料理、客家牛料理及充滿異國風北越美食等，不論是老字號美食還是街頭新味道，都顯示主廚與餐廳經營者以誠懇的心意，講究食材新鮮、用料實在、口味道地、環境衛生，形塑出台中的美食版圖，相信這些餐廳將再度引發討論，並帶動台中的美食經濟。



