跨世代好感度大公開　Yahoo奇摩新聞全面掌握選情聲量

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Yahoo奇摩新聞連續6年奪得牛津大學數位新聞調查網媒類第一名，此次大選為了讓網友掌握選舉時事脈動「零距離」、即時追蹤候選人網路聲量「零時差」，獨家取得網路溫度計授權「跨世代好感度」分析；網路溫度計從政黨到各縣市熱門人選進行好感度世代分析，透過數據抓取技術取得巨量資料，並利用語意情緒分析，產出網路大數據，不僅每日即時更新，觀測的範圍包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，分析結果更全面、精準。透過圖表不僅可以看到聲量領先程度，更可以了解不同族群的看法，於表格中選擇20～24歲的首投族與新鮮人、25～34歲的新青流，以及35～54歲務實派、55歲以上的忠誠壯世代等，即可輕鬆掌握每個年齡層的正負面評論與觀點。
頁面中還可點選與每位參選人相關的新聞事件，讓選民不僅能了解聲量高低原因，更可以零時差的掌握即時資訊；參選人亦可以透過數據，零距離的貼近選民意見，隨時調整戰略，補足政見盲點。
Yahoo TV重磅政論節目觀看九合一大選
除了透過網路聲量分析，政論節目也是一個可以深入了解參選人政見的管道，Yahoo TV推出多個風向政論節目，呈現多元觀點與思維，不僅邀請到黃金陣容的主持人，資深媒體人王時齊、唐湘龍與陳鳳馨、議員鍾沛君、網紅視網膜、藝人郭子乾等坐陣，每集節目更廣邀各界重量級來賓評論時政，各縣市的參選人也將在節目上暢談政見，接受火花與碰撞，讓觀眾有機會在節目中認識從未了解的面向。此外，Yahoo TV也將每周固定推出「選舉街訪」，巡迴各縣市傾聽在地民眾對今年九合一選舉的心聲和看法，給網友最接地氣的選戰情報。
Yahoo奇摩「心情新聞」強勢回歸
曾經在網路新聞界刮起風潮的Yahoo奇摩「心情新聞」，九合一大選強勢回歸，無論是喜、怒、哀、樂，這回讓網友再一次感受到多少網友和你同樣心情。
九合一大選倒數中，究竟各縣市的參選人誰會勝出？藍綠政治版圖是否會大風吹呢？你決定好神聖的一票要投給誰了嗎？邀請大家持續關注Yahoo奇摩新聞選舉網站，掌握即時、多元、全方位的選舉資訊！
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