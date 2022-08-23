鄧紫棋遇車禍！痊癒後只能坐輪椅　淚訴分離恐懼

G.E.M.鄧紫棋全新音樂連續劇專輯《啓示錄》第五波主打《不想回家》MV上線，歌曲想傳達孤獨與迷失，清醒與迷醉，就像希望暫時避開寂寞的每個人。而在這次的MV中，鄧紫棋則是飾演「秋」，秋在上一支MV中遇到車禍後，現在成了只能坐輪椅的殘障人士。
《不想回家》MV的劇情，承接第二集《HELL》秋（鄧紫棋飾）在車禍痊癒後的劇情， 鄧紫棋在戲中首次挑戰飾演殘障人士，全程需要坐著完成表演，難度增加，更要把握住人物的諸多細節。過程中，她得在MV裡透過眼神與肢體動作，將偷看暗戀男生的小心翼翼、與戀人相處的小竊喜，以及害怕被Evan看見自己真實樣子的慌張一一展現，讓觀眾切實感受到秋的與眾不同。
令人驚喜的是，好友歐陽娜娜也正式在此集MV中出現，飾演Gloria（鄧紫棋飾）的好朋友露露，兩人將現實生活的「小狗姐妹」帶到虛擬元宇宙中，搖身變成「樂土姐妹花」。而在21日鄧紫棋直播時分享在演唱《你不是第一個離開的人》的心情，提到這首歌是關於自己的人生體驗，她表示：「太多人在我生命中出現又離開。」透露自己對「離別」特別有感，分享有可能是幼時3、4歲舉家移居的經驗，讓她從此對離別充滿恐懼，就連小時候畢業也都比其他人哭得還慘，甚至在直播時一度因為聊起離別話題講到哽咽。