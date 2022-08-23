北市動物園馬來貘全是戲！1歲寶愛荔枝 爸媽將重燃愛火
臺北市立動物園為動物設計食譜，推出12宮格蔬果ABC，讓動物可以隨季節更換、享用當季的食材，但同樣是馬來貘，喜好卻各有不同。另為了落實馬來貘圈養族群管理，最近雨林區保育員也開始讓「貘克」和「貘芳」進行配對。
馬來貘雖然是草食動物，但牠們只有一個胃，不像牛一樣會有反芻行為，吃進體內的食物主要藉由盲腸裡的微生物幫助分解。雨林區目前有5隻馬來貘，分別為「貘克」、「貘芳」、「貘莉」、「貘豆」和「貘花豆」，牠們的飼糧以植栽為主，喜歡吃植物的嫩枝芽、樹葉、水果、草及水生植物，食性相當廣泛，但每隻馬來貘愛吃的食物都不盡相同。
動物園為動物設計食譜推蔬果ABC，A是葉菜類、B是多水蔬菜類、C是根莖類，在這樣的分類架構下，動物食材的調整更有彈性、多樣性及季節性，但同樣是馬來貘，每隻個體喜歡的食物卻不盡相同。最近動物園提供季節限定的荔枝，但馬來貘家族裡只有乳名「莉芝」的「貘花豆」喜歡吃荔枝。這個月剛滿1歲的「貘花豆」媽媽是「貘莉」，出生後保育員用傳統命名方式用媽媽的名字的最後一個字幫動物寶貝命乳名，正好取名「莉芝」，與荔枝同音。
馬來貘「貘豆」快滿2歲，現在已經獨立生活，動物園正幫牠的爸爸「貘克」媽媽「貘芳」開啟我愛紅娘的模式。由於好久沒見，一見面「貘克」就熱情地追著「貘芳」跑，還不小心咬到「貘芳」的耳朵，因此保育員不得不先調整牠們的相處時間，現在您到雨林區，早上在戶外活動場的是「貘克」，下午輪到「貘芳」，每天開放1小時讓牠們相處，再看情況調整相聚的時間，如果運氣好就可以看到我愛紅娘的現場。（編輯：李惠婷）