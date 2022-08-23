路邊貨車裝卸區設置　議員要求盡速研擬

台中市路邊貨車裝卸區設置僅能由既有小汽車停車格改設？市議員林德宇今 (23) 日在交通地政業務質詢時指出，店家若有設置貨車裝卸區需求，竟只能從既有小汽車停車格進行改設，完全無法視不同商圈的需求發展進行不同規劃，交通局應盡速研擬相關對策，滿足民眾商業需求。

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林德宇指出，依據「台中市路邊貨車裝卸區設置要點」第四點規定「路邊貨車裝卸區之設置應由原有小汽車停車位改設之」，亦即要先有一般汽車停車格，才能劃設為貨車裝卸區，這樣的規定讓許多有卸貨需求的商圈就此卡關。

林德宇表示，以大里中興路中興商圈為例，中興商圈是大里最熱鬧的地方，店家生意興隆，人潮絡繹不絕，但該路段目前沒有劃設停車格，然而店家貨車裝卸需求高，貨車司機常常需要並排，不僅有交通安全疑慮，也常常會被檢舉開單。今年三月選民服務會同停管處等相關單位，到場會勘討論繪設貨車裝卸區的可行性，但停管處卻雙手一攤說沒辦法，因為根據設置要點需要先有汽車停車格才能劃設貨車裝卸區。

林德宇指出，並不是每個地方原先就有劃設汽車停車格，既然業者有心想要改善交通狀況，請求市府尋覓適當地點劃設貨車裝卸區，交通局就應依照各商圈的發展需求及當地交通狀況來做評估，積極研擬相關對策突破民眾窘況。林德宇舉例，市府在北屯區北屯路上試辦駐車彎式卸貨車格，就是交通局就當地交通現況因地制宜的最好範例。