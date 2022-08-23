嘆林智堅、陳明通受困制度 許信良：寫論文怎當市長？
前新竹市長林智堅陷入論文爭議，除其本人退出桃園市長選舉外，林在台大國發所的指導教授、國安局長陳明通也受到牽連與討論。前民進黨主席許信良今（23）日受訪談到此事表示，陳明通的專業無庸置疑，但國家應該有不同制度讓政治人物進修；許表示，政治人物要進修，但沒有必要拿碩士，也不用寫論文，「好市長跟好學生是衝突的，政治人物寫論文怎麼當市長」。
談到林智堅與陳明通的論文爭議，許信良表示，自己與陳明通是舊識，必須要替其講公道話。許說，陳明通是好教授，對於其所研究的台灣地方政治與派系有高度專業，更受到美國學界肯定，「這都不用懷疑」。
許信良進一步表示，陳所任教的台大國發所，就是「國家發展研究所」，既然關係國家發展問題，那大量招收影響國家發展的政治人物進來，這也是很合理的，如此也可以提高政治人物素質，這是好事。
「政治人物沒有必要拿碩士啦，所以也不應該期待政治人物像一般大學生一樣寫論文」，許信良說，這是國家制度問題 國家應該有不同制度讓政治人物進修。
許信良說，譬如政治人物來進修，學校頒予「政治人物進修班結業證書」，這樣也很好，國家制度太僵化了，才會有這樣的問題，這也確實是歷史共業。
許信良再次強調，「陳明通是有條件可以教政治人物的人，這是好事」，但他也說，政治人物寫論文怎麼當市長？他如果寫很好的論文，那他一定不是好市長，「好市長跟好學生是衝突的」。