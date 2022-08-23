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戶頭「多出2300萬」？78歲男嚇到發抖　打電話才知中頭獎

▲許多人會透過買樂透、彩券碰碰運氣，只要能中一次頭獎，就可能轉變人生。（示意圖／取自pixabay）
▲許多人會透過買樂透、彩券碰碰運氣，只要能中一次頭獎，就可能轉變人生。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-23 17:10:37

許多人會透過買樂透、彩券碰碰運氣，只要能中一次頭獎，就可能轉變人生，而在美國密西根州，就有一名78歲男子，近日看到類似台灣大樂透的「Fantasy 5」彩卷累積的頭獎金額越來越高，於是花了約新台幣150元順手買了一張試試運氣，幾天後竟發現彩券帳戶內多了75萬1265美元（約新台幣2267萬），打電話確認後才得知自己中獎。

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綜合外媒報導，美國密西根州馬斯基根郡78歲老翁張伯倫（William Chamberlain Jr.），日前發現自己的帳戶多了新台幣約2267萬元，當下非常錯愕，他先將狀況告訴妻子後，並在8月15日致電給密西根彩券辦公室，詢問帳戶是否發生問題。

▲（圖／Michigan Lottery推特）
▲張伯倫他幸運贏得彩卷大獎，透露自己時不時都在發抖，而且最近都很難入睡。（圖／Michigan Lottery推特）
怎料透過電話詢問後，服務人員告訴他「你中了大獎」，並表示他幸運贏得了8月12日「Fantasy 5」彩券的頭獎獎金，張伯倫這才回憶起，當天自己看到「Fantasy 5」彩卷累積的頭獎金額節節攀升，剛好他的戶頭內還剩21美元（約新台幣633元），於是就透過網路購買了3張5美元（約新台幣150元）的彩券。

中獎的消息令張伯倫倍感驚喜，前往領獎時也難掩心中喜悅，並提到，自從知道自己中獎後，時不時都在發抖，而且最近都很難入睡，至於這筆鉅額獎金，張伯倫透露，他打算用這筆錢支付帳單，剩餘的會好好存起來。（編輯：張志浩）

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