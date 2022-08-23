中市治安會報　Bump點出防詐4項事實

柬埔寨打工詐騙事件頻傳，為加強宣導反詐，台中市政府成立「打詐地方政府隊」外， 7 月初即規劃系列反詐宣導，今 (23) 日更邀請 YouTuber 「好棒 Bump 」出席治安暨公安會報，分享 108 年起拍攝系列反詐影片的經驗。市長盧秀燕今 (23) 日主持會議，一開始即率同仁為台南因公殉職的員警默哀一分鐘，感謝警察守護治安，接著聆聽 Bump 簡報，感謝他現身說法，點出唯有教育及宣導才是防止詐騙的根本。

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盧秀燕今主持治安及公安會報聯合會議前受訪表示，台南昨日有兩名員警為守護治安而遇難，兇手手段殘忍，警察同仁失去生命，引起國人悲憤，嫌犯雖已落網，但警察同仁用生命在守護，感謝警察同仁守護治安。

另對於，柬埔寨是否仍有被詐騙未歸的國人營救中？盧秀燕強調對此事高度重視，目前約有 43 位國人營救中，皆已受理，由於此為跨國詐騙且涉及領域多，因此她日前也特別向總統蔡英文呼籲，希望能儘速召開國安會議，將此事視為國安事件，透過各種管道拯救國人。

盧秀燕也說，因為 Bump 長期在網路頻道宣導反詐騙非常有成效，因此特別邀請他參加會報，透過他的高能見度及經驗，增進國人反詐意識。她進一步強調，台中市政府很努力進行反詐宣導，多年以來成效卓著，去年 110 年全國反詐騙評比上，台中是六都第一，至今為止成功阻詐金額高達 2 億 3 千萬元，感謝各界的共同努力。

Bump 今簡報點出 4 項事實，包含去年台灣詐欺有紀錄就高達 50 億元、 2009 至 2019 年未成年詐欺犯數量成長一倍，多為底層車手、台灣每天超過 2.5 件兒少私密照被散布而受控制及侵害、而新型態的詐騙管道多為臉書、 IG 、 YouTube 、 Line 、抖音等，救援只是事後挽救，呼籲唯有宣導及教育才是反詐的根本。

他也建議，扶輪社等民間團體可偕同百人 KOL 做全年齡宣導計畫；此外，國中學生「財務教育」也納入反詐教育宣導、對弱勢族群安排深入的就業輔導計畫、友善校園週除了反霸凌、反毒、兩性平權外，也應加入反詐騙宣導。

警察局指出，打擊詐欺犯罪是警政署的治安重點項目，市府成立「打詐地方政府隊」，由警察局主導並偕同教育局、勞工局、交通局、民政局、社會局與衛生局等相關局處，透過多元管道，包括學校、就職服務站、社區活動中心、社區關懷據點等宣導防詐資訊，擴大犯罪預防宣導觸及面，提升市民反詐意識。

警察局進一步表示，預防勝於治療，為強化民眾「識詐」進而有效「阻詐」，今日更邀請百萬訂閱創作者 YouTuber Bump 分享其拍攝詐騙影片經驗。 Bump 強調落實防詐教育才是解決問題的根本之道，台中市警方與相關局處會汲取強化防詐教育建議，持續從民眾角度換位思考，市府一體，跨局處針對不同的服務民眾、不同年齡層，更精確地投放反詐騙資訊。