林信吾殺警逃亡不到1天！網曝落網關鍵：台灣跑路難度高
台南市昨（22）日中午發生匪徒襲警事件，造成凃明誠以及曹瑞傑兩名員警傷重不治，引起全台震驚，而兇嫌林信吾也在今（23）日清晨4：36於新竹落網，逃亡不到17小時也讓民眾讚嘆員警的高效率，不過也有網友認為林信吾「很會跑」，好奇上網詢問，網友卻紛紛表示：「在台灣跑路，基本上難度超級高」。
一名網友在《PTT》以標題「林姓逃犯逃了412.5公里？」發文，表示林嫌對員警犯案後，騎贓車從北汕尾三路移動到土城高中（1.7公里），接著搭計程車移動到赤崁樓附近（近10公里），改搭公車及計程車到台南火車站轉搭火車前往新營站（41公里），再從新營區偷機車到超商搶劫（1.8公里），再度棄車搭白牌計程車到高雄九如交流道（81公里），最後搭和欣客運北上到新竹站（277公里）遭到員警埋伏逮捕，而原PO計算了一下，林嫌在逃亡17小時內，總計跑了412.5公里，「中間如果他不要在新營犯案被鎖定的話應該會跑更遠一點，他算是很會跑的逃犯嗎？」
貼文曝光後，網友卻紛反駁表示：「就是一直移動混淆警方阿，不過還是亡命之徒，被抓遲早的事」、「真的會逃的都算海拔的」、「山裡才難抓，都在市區沒辦法跑多久」、「台灣那麽小，監視器多，交叉比對快就抓到」、「現在監視器氾濫阿」、「便利商店一定有監視器的」、「監視器太多，地又小」。
另外也有網友提出在台灣跑路難度高的關鍵因素，認為台灣四面環海，現在海事發達，偷渡到中國、港澳很容易被抓到，而留在台灣，警察如果有正確的資訊，應該兩、三天就能掌握犯人的動線，因此在台灣跑路，基本上難度相當高。（編輯：陳佩瑜）