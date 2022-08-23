醫揭4大猝死危險因子！5類「高風險族群」可用3招預防

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溫明賢說明，在沒有外力傷害下，當人突然倒地並於24小時內死亡，就符合猝死定義，而心因性猝死更是猝死原因的大宗，分別是冠狀動脈心血管疾病、心臟衰竭、遺傳性心律不整。
溫明賢指出，心跳太慢或太快都屬於心律不整範疇，其中心室顫動、心室頻脈雖猝死率較高，但發生率不如心房顫動高，台灣已成為高齡社會，要特別注意年齡越高盛行率越高的心房顫動，心房顫動發生時心臟就像發抖一般，無法正常規則跳動送出血液，當血液滯留在心房內，血栓出現的風險就會增加；當心跳恢復正常時，血栓很容易隨著血流到達腦部，導致嚴重腦中風或是增加猝死風險。
溫明賢喊話5大危險族群，包括年齡較大的長者、有心血管疾病的患者、有家族病史者、擁有不良生活習慣的人及心衰竭病患，需注意4大異常徵兆，分別為「呼吸困難、頻繁心悸、不明原因胸悶胸痛及容易疲倦」，應盡早就醫檢查治療，並謹記「適量運動、健康飲食、壓力管理」3招預防猝死。
「7成的猝死是心血管問題導致，但很多民眾身在風險中卻不自知」，中國醫藥大學附設醫院內科系副院長張坤正提到，2016年《Mayo Clinic Proceedings》醫學期刊中，一篇研究分析當時台中市270萬人，針對心因性猝死數據發現，約19％與心律不整有關，在日本、韓國也有類似數字，都接近20%左右。
張坤正解釋，部分心律不整病患沒有明顯症狀，很容易忽視自己有猝死風險，因此瞭解危險因子，自行初步評估，當自己符合高危險族群範疇時，建議馬上就醫檢查。
張坤正提到，台大醫院、林口長庚、台中榮總、中國附醫、高雄長庚，五間醫學中心在2021年發表研究 ，發現猝死4大風險因子「SACAF」，S代表sex（性別），特別指男性；A代表age，年齡小於65歲；C代表cardiovascular diseases（心血管疾病），曾有心血管病史；AF代表atrial fibrillation（心房顫動），滿足上述4項危險因子，發生嚴重心室頻脈與心室顫動導致猝死的機率特別高，尤其若患有心房顫動，相較一般人而言更有高達2.6倍的猝死機率，建議及早就醫檢查，加強控制病情，以免憾事發生。
林口長庚醫院心臟血管內科醫師張伯丞也說，約7成心律不整患者，會有心悸、呼吸困難、容易喘、胸悶、頭暈等症狀，患者容易感到心跳與平時不同，這時只要及時就醫診斷，病情得到良好控制，就可以遠離猝死，心律不整主要使用心電圖偵測，雖然透過心電圖檢查便可確診心律不整。但有3成心律不整患者無症狀，沒有明顯不舒服，因此很容易疏忽自身狀況，如果未及時檢查診斷及治療，疾病很可能持續惡化。
張伯丞透露，整體成年人心房顫動盛行率約百分之2至4，然而盛行率會隨著年紀增加而成長，70歲以上民眾，心房顫動比率約有1成，由於容易引起血栓導致腦中風，患者需平時規律服用抗凝血劑，降低腦中風發生危險，同時要使用控制心房顫動藥物，以預防症狀發生。假使病情難以用藥物控制，也可以利用手術治療，以減少心房顫動發生，降低猝死風險，呼籲，病患一定要按照醫師指示規律治療，才能預防心律不整與心房顫動所引發的併發症。
台北榮民總醫院內科部心臟內科醫師趙子凡分享，臨床治療曾有一名80歲老伯伯，意外發生腦中風，到醫院做了多項檢測，也有使用心電圖，但沒有抓到陣發性心律不整證據，因此並未針對心房顫動服藥預防腦中風與治療心律不整。沒想到僅半年時間，老伯伯再次腦中風，被緊急送醫治療後，醫療團隊與家屬決定將偵測時間拉長，才發現老伯伯有心房顫動，對此藥物改成抗凝血藥物及控制心房顫動症狀之藥物，對症下藥，老伯伯就再也沒有發生中風，遠離猝死危機。
趙子凡強調，在80歲以上年長者中，大約每10位就有1人有心房顫動，如果患者有其他慢性病，例如糖尿病與高血壓等，心房顫動危險性就越高；趙子凡醫師提醒，心房顫動無症狀患者，發生腦中風危險與有症狀病患相同，因此發現自己有危險因子，一定要到醫院心臟內科接受檢查，如果發現自己常常心跳不規則忽快忽慢，要趕緊到醫院接受檢查。