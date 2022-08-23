COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

讚鄭文燦「刻意」不分藍綠　許信良：桃園選戰將驗收成果

▲鄭文燦執政8年成績斐然，鄭運鵬力拚接棒延續五星級施政。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲鄭文燦執政8年成績斐然，鄭運鵬力拚接棒延續五星級施政。（圖／鄭運鵬辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-23 17:43:28

民進黨桃園市長選舉布局變陣，前新竹市長林智堅退出選舉，在地立委鄭運鵬接棒上陣，選情受到關注。故鄉在桃園的前民進黨主席許信良今（23）日分析，現任市長鄭文燦執政8年，「刻意」不分藍綠，桃園政治結構也許有改變，這次選舉也可以說是驗證鄭文燦的努力成果；另外，前立委鄭寶清過去一年為了選市長勤跑基層，其努力未受到應有尊重，民進黨不能不當一回事，否則會影響桃園的選舉結果。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲許信良（圖／翻攝自鄭文燦臉書）
▲許信良表示，民進黨年底在桃園如果沒有選好，對鄭文燦有很大影響，這不用懷疑。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）
許信良表示，桃園過去長期以來是藍大於綠，但現任市長鄭文燦執政8年，「刻意」不分藍綠，還擺平藍綠敵對，花了很大的努力，「我也很欣賞」；桃園政治結構也許有改變，這次選舉也可以說是驗證鄭文燦的努力成果，而桃園如果沒有選好，對鄭文燦有很大影響，這也不用懷疑。

許信良分析，鄭文燦過去力挺前新竹市長林智堅參選桃園市長，主要是因為，桃園地方政治人物都有既定形象，而林智堅在桃園有如白紙，有一些新的形象容易塑造；然而，他表示，過去一年來，鄭寶清是有意選桃園市長的人中，最認真跑基層的，且鄭寶清也當過三屆立委、台鹽董事長，「他在過去一年多來的努力沒有受到應有尊重」。
 
「鄭寶清如果要脫黨，民進黨不能因為認為不構成威脅就不當一回事」，這對民進黨是非常嚴重的事情，會影響桃園市的選舉結果。許信良說，鄭寶清在桃園有影響力，這完全不用懷疑，競選一年多來紛紛擾擾還會有加乘效果。

許信良也提到，台灣現在最嚴重就是藍綠對抗，2個政黨好像2個敵國一樣，這已經不是2個互相制衡的關係了，「就像有些深藍人士寧可讓共產黨統治，也不要讓民進黨執政，這是歷史宿業」。

許信良說，蔡英文執政不是典型民進黨人的態度，她沒有這麼敵視藍軍，沒有蔡英文，民進黨可能不會二次執政。

「哪個民進黨總統這麼重視軍方」，許信良說，軍方多數是藍色的意識形態，但因對抗中國侵略，蔡英文瞭解軍方重要，也很認真把國軍真正變成國家的軍隊，台灣的下一任總統仍舊需要解決藍綠對立的問題。

許說，地方首長現在也只有鄭文燦不分藍綠施政，如果鄭文燦成為總統候選人，主打「讓桃園模式成為台灣模式」，這會是最好的口號。

坦言保桃、竹不易　許信良：民進黨年底選舉難有重大突破

嘆林智堅、陳明通受困制度　許信良：寫論文怎當市長？

獨／鄭運鵬要「運轉桃園」　林飛帆出任政策平台召集人

內幕／在地議員湊不齊、年輕票落後　陳時中應戰2隱憂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀