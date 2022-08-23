Lexus 在台 25 週年！同獻年度品牌微電影《同在》
Lexus 導入台灣 25 年，與車主共同創造了無數感動時刻。為記錄這些美好，廣邀車主分享與 Lexus 的回憶與體驗，徵文活動獲得熱烈回響。由「詩人導演」盧建彰改編成微電影《同在》，邀請金鐘影后柯淑勤擔任女主角，演繹一段關於生命與愛的故事。
微電影講述一位媽媽受追求棒球夢兒子啟發，進而想了解，驟逝老公最愛車子的各項細節，透過一次次與 Lexus 業代學習車子的性能與知識，感受到先生的愛一直存在。配樂襯著鄭宜農「人生很難」，歌詞描寫平淡生活中的真摯情感，有別以往在親人逝世中痛苦掙扎，片尾「為你守護平淡」一詞，搭配柯淑勤為母則強的堅毅眼光望向駕駛座，看見永恆與愛同在，最深情的羈絆，持續溫暖。
此故事深受金鐘影后柯淑勤青睞，與女兒杜蕾同台演出，感受親情自然流動氛圍，並邀請新生代演員徐裕傑和傅顯皓加入，串起這些傑出演員的是台灣最會說故事的導演盧建彰，其作品細膩深刻，擅長將平凡故事帶出濃烈情感，將生活日常化為愛的典藏。《同在》微電影即日起於 Lexus Taiwan YT、FB 平台正式上線。
觀看 Lexus 25 週年品牌微電影《同在》：https://youtu.be/9NEZqCtDenw
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