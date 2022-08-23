花蓮遊客泡麵被猴子搶走導致大腿燙傷　急救五字訣：切記「沖脫泡蓋送」

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「沖」：用流動自來水沖洗傷口15至30分鐘，可降低發炎反應。
「脫」：脫掉燒燙傷部位的衣物，再繼續沖洗20至30分鐘
「泡」：若是年紀較小的孩童燙傷，只需要浸泡受傷的地方即可，不需要整個人浸泡在水裡，避免小朋友發生失溫危險。
「蓋」：泡水後，記得蓋上乾淨毛巾或衣物
「送」：如果傷口逐漸惡化或出現水泡，必須盡快送到醫療單位進一步治療。
除了上述的急救措施，醫生提醒，還有以下四個「不」也需要謹記：
不能將水泡弄破
傷口水泡面積若小於0.5公分，弄破水泡反而會增加感染機率；若是水泡面積直徑大於2-3公分，建議直接就醫接受引流處置。其次，醫生提醒，慢性病族群處理傷口時更應謹慎小心，如洗腎、年長者等免疫力不佳患者，需避免傷口感染。
不能過度用優碘處理傷口
發生燙傷意外，有的人會選擇在家自己用優碘或雙氧水處理。優碘雖然有殺菌效果，但燙傷造成的水泡或傷口通常比較乾淨，不至於要用酒精、優碘消毒；另外，優碘與酒精具刺激性，傷口癒合速度反而會變慢。
如想在家自己處理傷口，醫師建議塗抹優碘30秒後用生理食鹽水清潔，避免過度刺激傷口而使傷口惡化，還可以避免色素沈澱造成顏面部、身體其他留疤。
不要亂用偏方
坊間流傳燒燙傷時可以「牙膏」等成份幫助傷口復原，醫師提醒，黏稠物質如麵粉、牙膏、蜂蜜、絲瓜水，都不建議用於燒燙傷或外傷傷口上。這些成份會讓傷口更不容易散熱，降低痊癒速度，甚至引發其他問題。
不必每天換藥
燙傷傷口過於乾燥，反而會讓癒合速度變慢。醫生說明，傷口較淺時，每天換藥1-2次搭配抗生素藥膏即可。倘若滲出大量組織液，則建議使用親水性敷料。現在不少敷料僅須2-3天換藥一次，就能持續幫助傷口恢復，不需要每天換藥。
不要忽略傷口問題
一般人受傷，會到醫院就診往往是感覺疼痛，在燙傷的情況中，若傷口深度達到真皮層時，很可能是沒有疼痛感的！若因此忽略傷口問題而延誤就醫，可能會使後續治療更加困難。另外，燒燙傷若產生多處水泡，也應該馬上就醫治療，及時進行滲液引流等處置，才能避免感染風險。
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