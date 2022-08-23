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花蓮遊客泡麵被猴子搶走導致大腿燙傷　急救五字訣：切記「沖脫泡蓋送」

花蓮遊客泡麵被猴子搶走導致大腿燙傷　急救五字訣：切記「沖脫泡蓋送」
花蓮遊客泡麵被猴子搶走導致大腿燙傷　急救五字訣：切記「沖脫泡蓋送」

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-23 18:00:49

開開心心去遊玩，沒想到居然發生事故？近日，一名女網友分享了自己的慘痛經歷：開開心心到太魯閣遊玩，在超商泡泡麵的時候居然被猴子「打劫」。猴子出其不意地搶走了她的泡麵，食物沒了沒關係，但網友的腿還被打翻的泡麵湯燙傷了——發紅、起水泡，女網友表示「過了兩天還是痛得要死！」

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燙傷的時候，急救是非常關鍵的，根據《潮健康》的報導，燙傷急救有「五字口訣」：沖、脫、泡、蓋、送。

「沖」：用流動自來水沖洗傷口15至30分鐘，可降低發炎反應。

「脫」：脫掉燒燙傷部位的衣物，再繼續沖洗20至30分鐘

「泡」：若是年紀較小的孩童燙傷，只需要浸泡受傷的地方即可，不需要整個人浸泡在水裡，避免小朋友發生失溫危險。

「蓋」：泡水後，記得蓋上乾淨毛巾或衣物

「送」：如果傷口逐漸惡化或出現水泡，必須盡快送到醫療單位進一步治療。

除了上述的急救措施，醫生提醒，還有以下四個「不」也需要謹記：

不能將水泡弄破

傷口水泡面積若小於0.5公分，弄破水泡反而會增加感染機率；若是水泡面積直徑大於2-3公分，建議直接就醫接受引流處置。其次，醫生提醒，慢性病族群處理傷口時更應謹慎小心，如洗腎、年長者等免疫力不佳患者，需避免傷口感染。

不能過度用優碘處理傷口

發生燙傷意外，有的人會選擇在家自己用優碘或雙氧水處理。優碘雖然有殺菌效果，但燙傷造成的水泡或傷口通常比較乾淨，不至於要用酒精、優碘消毒；另外，優碘與酒精具刺激性，傷口癒合速度反而會變慢。

如想在家自己處理傷口，醫師建議塗抹優碘30秒後用生理食鹽水清潔，避免過度刺激傷口而使傷口惡化，還可以避免色素沈澱造成顏面部、身體其他留疤。

不要亂用偏方

坊間流傳燒燙傷時可以「牙膏」等成份幫助傷口復原，醫師提醒，黏稠物質如麵粉、牙膏、蜂蜜、絲瓜水，都不建議用於燒燙傷或外傷傷口上。這些成份會讓傷口更不容易散熱，降低痊癒速度，甚至引發其他問題。

不必每天換藥

燙傷傷口過於乾燥，反而會讓癒合速度變慢。醫生說明，傷口較淺時，每天換藥1-2次搭配抗生素藥膏即可。倘若滲出大量組織液，則建議使用親水性敷料。現在不少敷料僅須2-3天換藥一次，就能持續幫助傷口恢復，不需要每天換藥。

不要忽略傷口問題

一般人受傷，會到醫院就診往往是感覺疼痛，在燙傷的情況中，若傷口深度達到真皮層時，很可能是沒有疼痛感的！若因此忽略傷口問題而延誤就醫，可能會使後續治療更加困難。另外，燒燙傷若產生多處水泡，也應該馬上就醫治療，及時進行滲液引流等處置，才能避免感染風險。

 

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