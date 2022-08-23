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輕鬆掌握烤肉順序 中秋連假吃好吃滿不易胖

▲奇美醫學中心營養科營養師曾郁芳及營養科組長賴春宏傳授民眾中秋烤肉小撇步（圖／記者林怡孜攝，2022,08,23）
▲奇美醫學中心營養科營養師曾郁芳及營養科組長賴春宏傳授民眾中秋烤肉小撇步（圖／記者林怡孜攝，2022,08,23）

記者林怡孜/台南報導

2022-08-23 17:59:37

烤肉已成為中秋佳節的全民運動，今年中秋有3天連假，許多民眾已經早早就排好了烤肉邀約，甚至有些人的午餐及晚餐都「續攤」吃烤肉！攝取量若沒有好好節制，3天下來體重可能因此直線飆升。

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奇美醫學中心營養科營養師曾郁芳表示，只要掌握好烤肉訣竅，就能吃的健康又沒負擔。蛋白質可用低脂肉類里肌肉、雞腿肉及海鮮類取代五花肉或梅花肉，如此選擇可以減少過多油脂攝取，若擔心低脂肉類(里肌肉片或雞柳)吃起來會太乾柴，只要先使用鹽水加入些許的辛香料(如：薑末、蒜末、蔥段等)，就能讓肉質變得軟嫩。此外，建議烤肉器具使用烤盤來代替烤網，或是使用鋁箔紙隔絕食物與炭火避免食物烤焦，以降低潛在的致癌風險。


曾郁芳指出，國人每日飲食指南建議蔬菜類攝取應達3(半碗煮熟蔬菜即為1)，依106年至109年國民營養健康狀況變遷調查成果報告，成年人(19歲以上)平均僅2成達到建議的攝取量，建議在肉串上加入菇類、彩椒或青蔥，文蛤可以搭配絲瓜和金針菇包在鋁箔紙中悶烤，這些搭配不僅可增加咀嚼時的水份量，也可賦予肉串多元的清甜風味。


曾郁芳另外提醒，許多肉類加工食品(如：香腸、培根)，都是選用高脂部位製作而成，建議應避免或少量攝取，一方面可減少過多的油脂及熱量，一方面減少額外化學添加物的攝入。建議烤肉順序從從蔬菜類以及新鮮肉類搭配開始烤起，再來是全穀類(玉米或地瓜)，最後才是加工食品類。先用新鮮食物填飽肚子後，自然就會減少加工食品類的攝取。另外記得將市售的烤肉醬加入開水稀釋，也可自製烤肉醬(如：醬油、蒜末、薑末、蔥花)搭配水果泥(如：芒果、鳳梨或柚子)，再根據個人口味自行調整即可，不僅可以更突出新鮮食材的風味，也可大幅降低鈉攝取量。


曾郁芳說，慢性疾病(如：糖尿病、腎臟病或高血壓等)的病友，建議向營養師諮詢相關疾病飲食原則及每日最高攝取量，中秋也可開心過節，一同與家人享受烤肉的樂趣。

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