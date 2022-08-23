輕鬆掌握烤肉順序 中秋連假吃好吃滿不易胖

烤肉已成為中秋佳節的全民運動，今年中秋有 3 天連假，許多民眾已經早早就排好了烤肉邀約，甚至有些人的午餐及晚餐都「續攤」吃烤肉！攝取量若沒有好好節制， 3 天下來體重可能因此直線飆升。

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奇美醫學中心營養科營養師曾郁芳表示，只要掌握好烤肉訣竅，就能吃的健康又沒負擔。蛋白質可用低脂肉類里肌肉、雞腿肉及海鮮類取代五花肉或梅花肉，如此選擇可以減少過多油脂攝取，若擔心低脂肉類 ( 里肌肉片或雞柳 ) 吃起來會太乾柴，只要先使用鹽水加入些許的辛香料 ( 如：薑末、蒜末、蔥段等 ) ，就能讓肉質變得軟嫩。此外，建議烤肉器具使用烤盤來代替烤網，或是使用鋁箔紙隔絕食物與炭火避免食物烤焦，以降低潛在的致癌風險。

曾郁芳指出，國人每日飲食指南建議蔬菜類攝取應達 3 份 ( 半碗煮熟蔬菜即為 1 份 ) ，依 106 年至 109 年國民營養健康狀況變遷調查成果報告，成年人 (19 歲以上 ) 平均僅 2 成達到建議的攝取量，建議在肉串上加入菇類、彩椒或青蔥，文蛤可以搭配絲瓜和金針菇包在鋁箔紙中悶烤，這些搭配不僅可增加咀嚼時的水份量，也可賦予肉串多元的清甜風味。

曾郁芳另外提醒，許多肉類加工食品 ( 如：香腸、培根 ) ，都是選用高脂部位製作而成，建議應避免或少量攝取，一方面可減少過多的油脂及熱量，一方面減少額外化學添加物的攝入。建議烤肉順序從從蔬菜類以及新鮮肉類搭配開始烤起，再來是全穀類 ( 玉米或地瓜 ) ，最後才是加工食品類。先用新鮮食物填飽肚子後，自然就會減少加工食品類的攝取。另外記得將市售的烤肉醬加入開水稀釋，也可自製烤肉醬 ( 如：醬油、蒜末、薑末、蔥花 ) 搭配水果泥 ( 如：芒果、鳳梨或柚子 ) ，再根據個人口味自行調整即可，不僅可以更突出新鮮食材的風味，也可大幅降低鈉攝取量。