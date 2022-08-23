四個交通燈號綠燈能不能轉？　議員告訴你

有四個燈號，只亮綠圓燈到底能不能轉？很多人都搞不清楚。台中市議會今 (23) 日進行交通地政業務質詢，市議員黃守達、張耀中等指出，交通局應加強號誌觀念的宣導，並研議在有需求卻無法設置左轉燈的路口，設置「圓頭綠燈＋左箭燈」的早開、遲閉號誌。

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黃守達詢問在座的觀旅局長、地政局長，四顆燈號的號誌，只亮圓綠燈能不能左轉？兩位局長皆認為，因號誌有四顆，只亮圓綠燈不得左轉，要等到左轉號誌才得行駛。

黃守達指出，這是錯誤的觀念，根據《道路交通標誌標線號誌設置規則》第 206 條，在無其他標誌、標線禁制或指示下，圓形綠燈表示准許車輛直行或左、右轉。即便設置有四個燈號，只亮圓綠燈也可左轉，但因缺乏宣導，很多民眾都不知道。

黃守達舉例，向上路三段跟五權西路二段交叉路口就設置有四顆燈的號誌，其中一個燈其實是右轉燈。但經常發生車輛駕駛因不熟悉號誌規則，見四燈號誌就以為有左轉燈。最後卡在車道中間，進退兩難。這樣的路段通常也因路幅寬度不足，無法設置左轉道，他選區內的美村路公益路口就是一例。

黃守達要求，交通局應針對這樣的路口進行研議，路幅寬度足夠之高流量路口就應設置左轉道，反之則應研議推行綠燈早開、遲閉等號誌運轉模式，並搭配相應號誌與宣導說明措施。綠燈早開、遲閉在過去的應用上，因沒有搭配其他號誌，反而會造成駕駛不清楚對向車道何時轉為綠燈，與對向來車容易發生擦撞問題。也會有不熟悉路況的駕駛不知有早開措施，因猶疑延遲了通行，反倒不利交通的順暢。現行雖有部分設置「綠燈早開」的標誌，但因宣導不足，民眾多也不清楚何謂「綠燈早開」，還以為是「綠燈早上才開」。

議員張耀中也說，交通號誌的設立是為了讓用路人更安全更快速，以前述所提向上路三段跟五權西路二段交叉路口，向上路往市區方向長期存在左轉車與直行車爭道問題，容易造成交通事故與大塞車，交通局應該多加宣導正確交通觀念。