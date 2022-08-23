年輕人不愛回老家！日媒揭「2大問題」纏身：拜託放過我
隨著時代思想變遷，對於婚姻這件事情，常常造成年輕人和長輩們的衝突和誤會。近日，日本媒體就調查了「為何現在的年輕人都不太愛回老家？」的現象，結果發現大多年輕人都害怕，一回家就會被爸媽不斷催婚、生子，直呼「這樣真的很累」。
日本媒體《ANN NEWS》日前趁著盂蘭盆節結束前，特別針對「年輕人不太愛回老家？」展開調查。據悉，由於8/13~16日正是盂蘭盆節的假期，許多民眾會選擇休假旅行或是返鄉掃墓等等，是除了新年以外，最重要的節日之一，雖然有些人認為可以見到家人很開心，但也有人選擇不想回老家，而原因竟然是，回家後就會被父母長輩催婚或生子。
報導也引述某公司的問卷調查結果發現，類似暑假或盂蘭盆節的假期，不想回老家的比例竟然超過6成。而網路上也出現一位30多歲的單身女性，分享自身不想回老家的故事引發熱議，她表示，原本每年盂蘭盆節都會回老家的她，從近幾年開始，就會被父母嚴肅的詢問「有沒有男友？」或是以「妳老家附近的朋友都結婚了…」等等類似的問題，而且還越來越頻繁。
原PO表示，她很享受目前單身的生活，若遇到很好的對象也不排除會結婚，但小孩對她來說沒有一定要生，無奈父母的想法不斷壓在她身上，直呼「老實說真的有點累」。
有趣的是，媒體也透過街訪發現，有許多路人也都飽受這樣的問題困擾著，充分反映出父母和現代子女在價值觀上的差異，但也有人選擇理解老一輩的的想法，了解父母們的擔心。對此，日本專家則建議，年輕人們可以多多和父母溝通，雖然無法接受父母的想法，但還是嘗試透過交流，來讓父母們得知自己內心心聲，藉此改善家庭關係。（編輯：詹鎰睿）