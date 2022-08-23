馬鞍颱風略微增強！南部今晚變天 「這2區」防豪雨偷襲
今（23）日白天各地依舊相當晴朗炎熱，花蓮富源近中午時出現攝氏39.9度高溫。中央氣象局表示，從今晚開始到明（24）日受到馬鞍颱風外圍環流影響，台東及恆春半島將轉為有陣雨或雷雨的天氣，局部地區不排除有大雨或豪雨，而南部及花蓮地區也有局部短暫陣雨或雷雨，提醒民眾要留意天氣變化。至於其他地區依舊維持上半天多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態，北部地區高溫上看攝氏36度，外出要注意防曬並多補充水分。
今日也是24節氣的「處暑」，代表時序漸漸入秋、暑氣慢慢消散。雖然未來幾天還是相當炎熱，不過下週日（8/28）有一道鋒面的尾端接近台灣北部海面，帶來一小股東北風，北部及東半部地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，北台灣高溫也會略降一些，稍微能感受到一絲絲秋天的感覺。
氣象局預報員黃恩鴻指出，馬鞍颱風今日登陸呂宋島北部陸地之後，目前中心位置在恆春南南東方500公里處，以時速25轉21公里速度向西北西移動，預期今晚到明天中心就會慢慢緊入南海，預期未來強度有望稍微增強到輕度颱風下限，但從目前路徑及暴風圈預估來看，對台灣陸地並沒有直接影響，發布海上警報機率也相當低。由於導引氣流相當明顯，馬鞍颱風移動速度快，預計週四（8/25）就會登陸中國廣東一帶。除了今晚到明天受馬鞍颱風外圍環流影響，週四起台灣附近風向轉為西南風，迎風面的西半部地區天氣都不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，尤其中部以北可能有局部較大雨勢發生機率，其他地區為多雲、午後有局部短暫陣雨或雷雨，提醒民眾留意。
到了週五、週六（8/26~8/27）由於高壓勢力增強，各地大多恢復多雲到晴，僅山區午後有局部短暫陣雨，不過清晨受到海陸風影響，中南部沿海地區有零星短暫陣雨，各地高溫又會回到攝氏33到35度左右。
氣象局特別提醒，受到馬鞍颱風外圍環流影響今晚到週五，基隆北海岸、東半部及南部沿海地區、澎湖與金門可能有長浪發生機率，尤其不排除有3到4米大浪出現，民眾前往海邊活動要注意安全。