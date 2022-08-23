▲ Audi Q5 40 TFSI quattro 發表！225 萬起限量 Launch Edition 同登場

我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞(左)、品牌好友林心如(右)與 Audi Q5 | Q5 Sportback 40 TFSI quattro 共同合照。

× 台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞(左)、品牌好友林心如(右)與 Audi Q5 | Q5 Sportback 40 TFSI quattro 共同合照。

全新動力 40 TFSI quattro 搭配智慧動能科技





最新導入的 Audi Q5 40 TFSI quattro，採用 MLB 底盤配置並搭載最新第四代 2.0 升汽油渦輪增壓引擎，最大馬力達 204 hp 及最大扭力 320 Nm ，quattro 於Audi Q5 | Q5 Sportback 皆為標準配備 ，全車系採用 Audi 獨家 quattro ultra 智慧型四輪傳動科技，系統可以每秒 100 次偵測頻率及150 項車身數據，如駕駛特性、方向盤轉向、引擎輸出及車身動態與路面情況等參數，智慧判斷並預先0.5秒提前作動，轉換前輪或四驅傳動模式只需 0.2 秒，當系統偵測行進間遇到如靜止起步、濕滑路段或快速過彎等情況時，系統將自動進入四驅模式；受惠於quattro ultra 智慧型四輪傳動科技偕同 12V 輕型複合動力系統，於油耗及節能表現皆微幅提升。





智慧安全到 OLED 燈光科技





台灣奧迪特別針對全新動力車型推出 Audi Q5｜Q5 Sportback 40 TFSI quattro Launch Edition 兩款限量車型。Audi Q5 40 TFSI quattro Launch Edition 有感升級智慧停車輔助套件、20 吋五幅三肋式設計鑄造鋁合金輪圈及多彩環艙氛圍照明套件 (30 色)等配備；另款限量 Audi Q5 Sportback 40 TFSI quattro Launch Edition 車型，則升級搭載 S line 黑色外觀套件，藉由黑色保險桿、黑色車外後視鏡及黑色窗框塗裝，搭配 Audi Sport 21 吋五幅 V 形鑄造鋁合金輪圈，提升運動化氣息。





×

×

×

×

×

空間機能方面，Audi Q5 透過可前後滑移至多10 cm 的後座椅墊及椅背角度3段式調整，行李箱容積最大可達 1,520 公升，充分滿足不同的乘坐及載運需求。進入室內車艙，全車系搭載 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus，與 10.1 吋觸控螢幕，讓駕駛與乘車成員透過觸控、語音聲控與 Audi 智慧型手機介面等功能，即可直覺操作車內多項資訊娛樂功能。





×

×

即日起 Audi Q5 | Q5 Sportback 40 TFSI quattro 正式上市，台灣奧迪特別於上市周 8/26(五)-8/28(日)，在台北大直地區打造都會輕越野冒險，現場設置涉水、側傾、單輪脫困、碎石路面及駝峰等多重情境關卡，車迷朋友可親臨現場體驗 Audi Q5 的駕馭魅力。





此外，自本周六起 Audi Q5 陸續進駐全台 Audi 授權展示中心，欲了解更多 Audi Q5 | Q5 Sportback 相關活動資訊及專屬購車優惠，敬請造訪 Audi Taiwan 官網或洽全台 Audi 授權展示中心。





×

×

×

×

×