破除炫富標籤！中國「富家女」炒了王力宏　建立手搖帝國

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宗馥莉自1982年出生，在宗馥莉5歲的時候，宗慶後才開始創業，並且一手創立娃哈哈集團，可以說宗馥莉的成長伴隨著娃哈哈集團的發展。她自14歲留學，1999年讀完國中便遠赴美國讀書，四年後在洛杉磯就讀大學，主修國際商務專業，因為宗馥莉是娃哈哈集團宗慶後唯一的女兒，從小耳濡目染下，對父親創立的娃哈哈集團有著不可言喻的特殊情感，會選擇念企管國貿等科系也是因為從小她就看著父母忙碌，與其他「坐享其成」的富二代不同，宗馥莉是眼睜睜看著父母如何為了她而努力在外打拼，對她來說娃哈哈是他父母的第二個孩子，「我不覺得我們家是富豪」。
2004年宗馥莉留學結束回到中國，在父親安排下進入娃哈哈集團，擔任蕭山二號基地管委會副主任，從一線生產線開始做起。可以說當時宗慶後就已經認定宗馥莉是未來娃哈哈的接班人，開始培訓宗馥莉積累工作經驗。三年後宗馥莉有意創業，其父宗慶後便毫不吝嗇地給了1000萬美金宗馥莉，從此她除了「富二代」的身份外，又多了一個頭銜「創二代」；2007年，宗馥莉獨立執掌娃哈哈代工業務子公司、也就是自己的創業品牌「宏勝飲料集團」，2011年宗馥莉還以自己的英文名字創造「KellyOne」品牌，2014年又和浙江大學合作設立了「浙江大學馥莉食品研究教育基金」，對浙江大學投資7000萬，支持浙江大學食品學科方面的研究和發展，同年「宏勝飲料集團」進入中國民營企業500強，在全中國有20個生產基地，40多家分公司，擁有100多條生產線。
2018年宗馥莉擔任娃哈哈集團品牌公關部部長，當時娃哈哈正因社群平台的網路謠言中困擾不已，比如旗下產品「娃哈哈AD鈣奶」被造謠有肉毒桿菌，讓娃哈哈在名譽與產品營收上損失慘重，但她卻為了處理娃哈哈的「老化危機」，積極的在公關方面進行改頭換臉；最令人訝異的是她決定開除與父親合作20年的代言人王力宏，當時宗慶後是堅持不上市，但她曾經卻表示，上市對娃哈哈來說，是一個非常正常的舉動，接著更對外宣布王力宏年齡太大了，已經審美疲勞了，因此把和父親合作多年又不漲代言費的王力宏撤下，決定用當時爆紅、更年輕的男星許光漢擔任純淨水代言人，日後當王力宏遭爆婚姻危機時，各大品牌焦頭爛額之際，娃哈哈的決策顯得相當「超前部署」，更讓眾人對宗馥莉的決策力佩服不已。
此外，在她的掌控下，娃哈哈還打破過去中國企業老牌思維，嘗試各種跨界合作，例如2018年中秋節推出娃哈哈AD鈣奶月餅、2020年聯手網紅品牌「薛鍾高」，推出AD鈣奶的「未成年雪糕」；2021年甚至進軍手搖飲市場，稱要開1萬家娃哈哈奶茶店，同時與中國最大影音平台B站（Bilibili）、英雄聯盟職業競賽LPL進行合作，打入二次元與電競圈市場，把老品牌重新推廣到年輕人之間。
如今宗馥莉在商場已經是一名出色的女性，在生活中宗馥莉也始終忠於自己的內心做出選擇。39歲仍未出嫁，儘管父親找女婿的條件只有「四肢健全」，但她仍沒有結婚的念頭。受訪時宗馥莉就曾經對此表示，這是因為自己將來要接班娃哈哈集團，她手上握有的是成千上萬名員工的生計，更不能將父親大半輩子的心血付諸東流，因此目前僅全神貫注在事業上，唯有如此自己的幸福快樂才更有把握自己能掌控，而不是得依靠他人決定。