國際認證自由車電競賽　開發軟體MIT

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本次電競軟體開發正是由來自台灣的廠商志合訊息股份有限公司，目的就是要扶植台灣本土品牌，共同推廣台灣自由車電競賽之外也向世界證明台灣單車產業的軟硬體實力。
志合訊息公司耗費3年時間、投入超過2千萬資金設計出來的WhiizU軟體來做為競賽使用的軟體，也為此組建了多達14人小組來開發，WhiizU軟體經過三階段的改版，目前已經涵蓋台灣北、中、南的多條經典騎車路線，更為此次錦標賽設計出國際自由車環台賽台北市站最著名的仁愛路林蔭大道路線及高雄市站的月世界爬坡路段。
台灣已經有15條路線登上電競賽，且非常仿真。執行長陳建源說：「相同路線在電競上的難度、輸出功率等數據，相似度已高達90%以上，同時可以做到上坡+20度，下波-15度。」
體育署表示，臺灣盃自由車電競爭霸賽全程虛擬自由車環台公路大賽的路線，讓無法親自參加環台賽的全球自由車選手在線上體驗臺灣之美，並透過虛擬實境，挑戰臺灣高低起伏的丘陵地形，讓臺灣成為國際友人下一站旅行的目的地。
年僅17歲的「墨西哥」李采蓉去年在全國自由車錦標賽公路賽青少女組奪冠，本屆「客串」參加本屆的臺灣盃自由車電競爭霸賽，她表示，「電競賽的感受不太一樣，少了風阻、臨場感等現場變數，但難度仍非常高，我也花了很多時間準備。」