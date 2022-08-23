美型休旅身懷安全、駕馭、輕越野多技， Audi Q5 40 TFSI quattro 225萬元起極速登台

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最新導入國內市場的Audi Q5 40 TFSI quattro，採用MLB 底盤配置並搭載最新第四代2.0升汽油渦輪增壓引擎，擁有超越同級之動力水準，最大馬力達204 hp 及最大扭力320 Nm ，展現暢快充沛動力。超過40年科技研發之四環精隨- quattro 於Audi Q5 | Q5 Sportback 皆為標準配備 ，全車系採用Audi 獨家quattro ultra 智慧型四輪傳動科技，系統可以每秒100次偵測頻率及150項車身數據，如駕駛特性、方向盤轉向、引擎輸出及車身動態與路面情況等參數，智慧判斷並預先0.5秒提前作動，靈活轉換前輪或四驅傳動模式只需0.2秒，當系統偵測行進間遇到如靜止起步、濕滑路段或快速過彎等情況時，系統將自動進入四驅模式，給予最適的行路協助及動態駕馭樂趣；除出色動力之外，受惠於quattro ultra 智慧型四輪傳動科技偕同12V 輕型複合動力系統，於油耗及節能表現皆大幅提升。
Q5 全車系車身採用複合材料包含鋁合金及熱成型超高強度鋼材所打造，不僅達到輕量化，藉由熱成型鋼材更提升車體安全性；針對行車智慧安全，全車系皆標配公路行車輔助套件及都會行車輔助套件，車內包含30項主被動安全輔助系統及安全配備，全方位守護您與家人的安全；另燈光更是行路安全的重要一環，Audi從行駛的燈光輔助功能發展至數位化燈光科技，進而對外溝通研發與多變化專屬燈光設計，持續創造更廣泛應用可能性。其中Audi Q5亦可選配新世代數位 OLED 照明科技，車主可依個人喜好於購車時選定屬意的個性化燈光造型，同時OLED燈組更具有車輛警示功能，如當車輛於靜止時，系統偵測到後方來車距離低於二公尺，所有 OLED 燈組光源會全數亮起以警示後方人車注意，提升後方辨識度與道路安全性外，並進一步保障周圍用路人的安全。
台灣奧迪特別針對全新動力車型推出Q5｜Q5 Sportback 40 TFSI quattro Launch Edition兩款限量車型。Q5 40 TFSI quattro Launch Edition有感升級智慧停車輔助套件、20吋五幅三肋式設計鑄造鋁合金輪圈及多彩環艙氛圍照明套件 (30色)等配備；另款限量Q5 Sportback 40 TFSI quattro Launch Edition 車型，則升級搭載S line黑色外觀套件，藉由黑色保險桿、黑色車外後視鏡及黑色窗框塗裝，搭配Audi Sport 21吋五幅V形鑄造鋁合金輪圈，展露帥氣運動化氣息，透過多變設計風格，讓消費者可彈性選擇其理想格調。
而在空間機能方面，車主亦可在Q5 上享受靈活空間運用，透過可前後滑移至多10 cm 的後座椅墊及椅背角度3段式調整，行李箱容積最大可達1,520公升，充分滿足不同的乘坐及載運需求。進入室內車艙，全車系搭載12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus，與10.1吋觸控螢幕，讓駕駛與乘車成員透過觸控、語音聲控與Audi 智慧型手機介面等功能，即可直覺操作車內多項資訊娛樂功能，給予便捷的質感用車體驗。
台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari) 提及：「延續2022品牌充沛活力，今日我們帶來全能美型休旅Q5 40 TFSI quattro，強化品牌旗下中型豪華SUV 產品陣容；如同我們品牌策略重點之一，即是提供消費者充滿吸引力的的產品陣列，此次更特別打造 Q5 offroad都會越野活動，藉由情境式offroad越野關卡讓Audi Family及車迷朋友能親臨體驗Q5藉由quattro ultra、車身底盤、懸吊系統等智慧動能科技，因應各式路況所帶來的優勢助力，透過都會輕越野冒險，感受四環駕馭樂趣。我們不僅展示了Q5 的先進科技與多元功能，還可以在體驗活動中感受Audi 的豪華質感氛圍」。
即日起 Q5 | Q5 Sportback 40 TFSI quattro 正式上市，台灣奧迪特別於上市周8/26(五)-8/28(日)，在台北大直地區打造都會輕越野冒險，現場設置涉水、側傾、單輪脫困、碎石路面及駝峰等多重情境關卡，敬邀車迷朋友親臨體驗Audi Q5 身懷多技的駕馭魅力。
此外，自本周六起Q5陸續進駐全台Audi 授權展示中心，歡迎車迷朋友們蒞臨賞車，欲了解更多Q5 | Q5 Sportback 相關活動資訊及專屬購車優惠，敬請造訪Audi Taiwan官網或洽全台Audi授權展示中心。
| 【Audi Q5 40 TFSI quattro車系建議售價】
| Audi Q5 40 TFSI quattro 享馭版
| NT$ 225萬元
| Audi Q5 40 TFSI quattro advanced 進化版
| NT$ 245萬元
| Audi Q5 Sportback 40 TFSI quattro advanced進化版
| NT$ 256萬元
| Audi Q5 Sportback 40 TFSI quattro S line 運動版
| NT$ 269萬元
| 【限量Launch Edition車系建議售價】
| Audi Q5 40 TFSI quattro Launch Edition
| NT$ 234萬元
| Audi Q5 Sportback 40 TFSI quattro S line Launch Edition
| NT$ 279萬元