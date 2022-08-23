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名家論壇》黎榮章／新北選情冷　林佳龍叫板候不回？

▲國民黨終於在於8月17日正式壓軸提名新北市長侯友宜競選連任，對戰民進黨籍的林佳龍。（圖／記者吳嘉億攝，2022.08.16）
▲國民黨終於在於8月17日正式壓軸提名新北市長侯友宜競選連任，對戰民進黨籍的林佳龍。（圖／記者吳嘉億攝，2022.08.16）

文/黎榮章

2022-08-23 22:36:40

國民黨終於在於8月17日正式壓軸提名新北市長侯友宜競選連任，對戰民進黨籍的林佳龍。新北市身為全台灣人口最多的行政區，選戰理應打得火熱，不過這一個月下來，鄰近的桃園、台北熱度都高，新北反而是選情較冷的縣市之一。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察近1個半月侯友宜與林佳龍的聲量趨勢，可發現民進黨選對會在7月10日確定徵召林佳龍起，連續10天林佳龍的聲量明顯比侯友宜高，這段時間林的聲量達12.5萬則，侯只有4.5萬則；不過林佳龍在該月20日之後聲量降溫迅速，無法維持。林佳龍的競選活動正式起跑後，陸續拋出多項議題，但都無法突破他剛被提名時所創造出來的聲量天花板，例如7月30日林批侯市府對新北社宅無新規劃、8月8日邀侯政見辯論、8月11日林佳龍呼籲侯友宜應以具體行動導正國民黨派團訪中的行為、8月17日林佳龍要求侯簽署「做好做滿」聲明書等，單日聲量始終無法突破萬則。

▲侯友宜、林佳龍：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）
▲侯友宜、林佳龍：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）
進一步比較侯、龍兩人的網路好感度，可發現林佳龍的好感度為0.68，略勝過侯友宜的0.38，究其原因，是因為侯友宜身為衛冕者，承擔在野方的挑戰與質疑，而林屬於主動出擊的挑戰方，主動拋出許多議題，期望侯友宜接球，不過，侯選擇低調戰法，大多簡單扼要地回應質疑，不一來一回跟林佳龍打口水仗，雖使得侯被動挨打、網路好感度較低，但如同上述分析指出，林每次的議題操作聲量無法有效延續，討論度也無法擴散，即便侯友宜的網路好感度暫居下風，但受到的傷害還控制在一定範圍內。

▲侯友宜、林佳龍：網路正負面聲量與好感度比較（圖／QuickseeK提供）
▲侯友宜、林佳龍：網路正負面聲量與好感度比較（圖／QuickseeK提供）
再比較兩人的臉書經營狀況，侯友宜2個月來貼文共48篇，林佳龍有98篇，侯的發文頻率不及林佳龍，約只有龍的一半。不過，因侯有現任優勢，他執政以來的民調也顯示，侯的施政滿意度及支持度相當高，在全國縣市長名列前茅，且擁有跨藍綠基層支持；侯友宜的這股高人氣也顯示在與網友的互動狀況，他臉書的平均互動數值為7.8千次，勝過對手林佳龍的6.4千次。這樣的情況顯示，侯友宜只要維持目前的執政策略，穩固支持者，不激化選戰議題，就能維持他目前的人氣基礎，林佳龍要贏過侯友宜並不容易。

▲侯友宜、林佳龍：臉書官方粉專貼文數據比較（圖／QuickseeK提供）
▲侯友宜、林佳龍：臉書官方粉專貼文數據比較（圖／QuickseeK提供）
新北市的基本盤過去一直是藍略大於綠，過往將近20年的時間皆由國民黨籍市長主政，年底選舉是侯友宜要競選連任，本就具有執政上的行政優勢；除了前陣子本土疫情發生的恩恩案，讓民進黨找到攻擊破口之外，侯的施政一直沒被爆出太大失誤。而民進黨部分，在林佳龍被提名後，除了需要花費力氣整合黨內，還得不斷拋出議題進攻侯友宜，不過從目前的網路聲量來看，林的議題操作無法打到痛點，新北選情若持續冰冷，林佳龍想要扳倒侯友宜恐怕並不簡單。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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