名家論壇》黎榮章／新北選情冷　林佳龍叫板候不回？

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進一步比較侯、龍兩人的網路好感度，可發現林佳龍的好感度為0.68，略勝過侯友宜的0.38，究其原因，是因為侯友宜身為衛冕者，承擔在野方的挑戰與質疑，而林屬於主動出擊的挑戰方，主動拋出許多議題，期望侯友宜接球，不過，侯選擇低調戰法，大多簡單扼要地回應質疑，不一來一回跟林佳龍打口水仗，雖使得侯被動挨打、網路好感度較低，但如同上述分析指出，林每次的議題操作聲量無法有效延續，討論度也無法擴散，即便侯友宜的網路好感度暫居下風，但受到的傷害還控制在一定範圍內。
再比較兩人的臉書經營狀況，侯友宜2個月來貼文共48篇，林佳龍有98篇，侯的發文頻率不及林佳龍，約只有龍的一半。不過，因侯有現任優勢，他執政以來的民調也顯示，侯的施政滿意度及支持度相當高，在全國縣市長名列前茅，且擁有跨藍綠基層支持；侯友宜的這股高人氣也顯示在與網友的互動狀況，他臉書的平均互動數值為7.8千次，勝過對手林佳龍的6.4千次。這樣的情況顯示，侯友宜只要維持目前的執政策略，穩固支持者，不激化選戰議題，就能維持他目前的人氣基礎，林佳龍要贏過侯友宜並不容易。
新北市的基本盤過去一直是藍略大於綠，過往將近20年的時間皆由國民黨籍市長主政，年底選舉是侯友宜要競選連任，本就具有執政上的行政優勢；除了前陣子本土疫情發生的恩恩案，讓民進黨找到攻擊破口之外，侯的施政一直沒被爆出太大失誤。而民進黨部分，在林佳龍被提名後，除了需要花費力氣整合黨內，還得不斷拋出議題進攻侯友宜，不過從目前的網路聲量來看，林的議題操作無法打到痛點，新北選情若持續冰冷，林佳龍想要扳倒侯友宜恐怕並不簡單。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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