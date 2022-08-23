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不顧爸媽嫁「潛力股男友」下場悲劇了！眾嘆：話真的要聽

▲有位人妻抱怨，她當初不顧父母反對，嫁給了「潛力股男友」，怎料結婚過後才深刻感到後悔。（示意圖／Pixabay）
▲有位人妻抱怨，她當初不顧父母反對，嫁給了「潛力股男友」，怎料結婚過後才深刻感到後悔。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-23 22:49:55

現代人嚮往速食愛情，不顧爸媽反對結婚的例子層出不窮。對此，一位人妻就深刻感到後悔，抱怨自己當時不顧爸媽反對就和「潛力股」的男友、現任老公結婚，直到小孩都一歲多了，才發現對方不僅沒能力、沒擔當還愛面子，崩潰直呼「婚前腦中進的水是婚後流的淚，我現在才明白」。

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臉書社團《匿名2公社》，22日有位人妻PO文回憶，她過去曾不顧爸媽反對，執意要和現任老公交往結婚的故事，當時她強調老公明明是潛力股，實在不解父母為何反對，「我男友明明是潛力股，現在雖然沒錢以後總會有錢，對我好就夠了！」後來懷孕後，媽媽仍相當不捨，「我媽知道只嘆了一口氣，說我以後一定會後悔，我不信他們的話」。

殊不知，結婚後的原PO就不斷和老公吵架，「男友覺得我家人和朋友都看不起他，我說只要他做好不用管其他人的眼光。」她抱怨，老公工作一路不順，做工廠嫌薪水少，做司機又嫌要早起，常被開罰單、開麵店當老闆又說生意不好。如今，小孩都已經一歲多了，夫妻倆仍天天吵架。

▲婆婆要求媳婦將薪水全上繳，需要生活費時在提出申請。（示意圖／取自unsplash）
▲不少網友也產生共鳴，認為真的要好好聽爸媽的話，確認對象合不合適在結婚。（示意圖／取自unsplash）
原PO提及，由於老公給的錢不夠，她還好幾次偷偷回去和媽媽借錢，而且還不能讓老公知道，「這樣他會抓狂大生氣說我丟他臉，現在信貸50幾萬我育兒補助都去繳貸款。」並抱怨「他沒擔當沒能力還自尊心強低不下頭，不能說他哪裡不好，不能跟別人說錢不夠，我顧他的面子朋友以為我過的好，他是對我好，但情緒暴怒讓我害怕，我抱小孩哭，他還繼續大聲吼。」

最後一回想起當初爸媽的極力反對，這讓她深深感到後悔，「我現在才知道我爸媽看人準，是我被愛請矇昏頭，婚前腦中進的水是婚後流的淚，我現在才明白」。

故事一出，眾人紛紛有感而發「父母會反對的人，不要嫁，真的是這樣」、「真的！父母看人很準！」「父母看過的人，走過的路不輸給你自己，所以老人家的話也要聽」、「真的要相信爸爸媽媽，他們不會害你的」、「爸媽的話，真的要聽啊」；也有人困惑，「所以他當初是做了什麼事情讓你覺得他是潛力股的」、「潛力股失敗了」、「到底哪裡覺得是潛力股？」（編輯：詹鎰睿）

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