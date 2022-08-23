不顧爸媽嫁「潛力股男友」下場悲劇了！眾嘆：話真的要聽

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殊不知，結婚後的原PO就不斷和老公吵架，「男友覺得我家人和朋友都看不起他，我說只要他做好不用管其他人的眼光。」她抱怨，老公工作一路不順，做工廠嫌薪水少，做司機又嫌要早起，常被開罰單、開麵店當老闆又說生意不好。如今，小孩都已經一歲多了，夫妻倆仍天天吵架。
原PO提及，由於老公給的錢不夠，她還好幾次偷偷回去和媽媽借錢，而且還不能讓老公知道，「這樣他會抓狂大生氣說我丟他臉，現在信貸50幾萬我育兒補助都去繳貸款。」並抱怨「他沒擔當沒能力還自尊心強低不下頭，不能說他哪裡不好，不能跟別人說錢不夠，我顧他的面子朋友以為我過的好，他是對我好，但情緒暴怒讓我害怕，我抱小孩哭，他還繼續大聲吼。」
最後一回想起當初爸媽的極力反對，這讓她深深感到後悔，「我現在才知道我爸媽看人準，是我被愛請矇昏頭，婚前腦中進的水是婚後流的淚，我現在才明白」。
故事一出，眾人紛紛有感而發「父母會反對的人，不要嫁，真的是這樣」、「真的！父母看人很準！」「父母看過的人，走過的路不輸給你自己，所以老人家的話也要聽」、「真的要相信爸爸媽媽，他們不會害你的」、「爸媽的話，真的要聽啊」；也有人困惑，「所以他當初是做了什麼事情讓你覺得他是潛力股的」、「潛力股失敗了」、「到底哪裡覺得是潛力股？」（編輯：詹鎰睿）