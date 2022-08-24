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環島去／電動機車出發前注意「3大重點」　必帶10樣裝備

▲Gogoro車主Bert擁有超過20次以上的環島經驗，他提醒騎乘電動車環島前要注意3大重點，規劃好充電站路線、先回原廠保養以及備妥10樣裝備，就能隨時出發。(圖／記者周淑萍攝)
▲Gogoro車主Bert擁有超過20次以上的環島經驗，他提醒騎乘電動車環島前要注意3大重點，規劃好充電站路線、先回原廠保養以及備妥10樣裝備，就能隨時出發。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-08-24 10:29:572022-08-24 11:57:56

抓緊暑假的尾聲，想要來一場環島壯遊，不需要準備很多，先出發再說！不管是環島新手或想再次挑戰自我，擁有超過20次環島經驗的Bert認為，用機車環島的機動性最高，且可以深入鄉間探訪秘境，尤其是騎往東部，海風、浪聲伴隨著一路將花東美境盡收眼底。不過在出發前的準備相當重要，Bert舉了3大重點提醒新手，包含行程規劃、安全檢查以及必帶10件物品，做好準備隨時就能出發。

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重點1：換電站規劃30公里內

準備啟動環島行，首要就是進行路線規劃，目前東部的換電站都佈建完成，只需要計畫自己想去哪裡玩、想去哪裡踩點，接著透過官方App規劃附近的換電路線即可。Gogoro兩顆電池，官方以時速40公里測試，最高續航力可以達110公里，但因為每個人的騎乘習慣及騎乘環境不同，續航力也會有所增減，特別是在環島長時間、長距離的騎乘，更需要留意安全電量，Bert表示：「影響電池續航力包含騎車習慣、車速、爬坡、溫度、負重等多方面，保守建議換電站的規劃以30公里最保險。」

重點2：出發前到原廠安全檢查

行程規劃完成之後，出發前要預約回到原廠安全檢查是非常重要的環節，即便車子還沒有到需要保養的里程，為了自身安全，Bert建議還是建議出發前先走一趟原廠，且跟技師說明要進行環島，檢查輪胎、胎壓等，將車子巡視過一輪，對於車友騎長途也更能安心！

重點3：10項超重要裝備

除了自己的個人換洗用品之外，關於騎乘上的配件，Bert建議有這10樣就好，包括：大電量行動電源、藍牙耳機、行車記錄器、手機架、3/4安全帽、手套、兩件式雨衣、防曬外套、手機、袖套。他特別提醒，行車記錄器如果可以的話以原廠優先，雖然會貴上一點，但系統的整合性最佳。也必須為下雨做準備，兩件式雨衣的阻擋效果最佳，但如果遇到暴雨，建議可以到超商購入一件輕便雨衣，穿上兩套雨衣更能避免遭雨襲。

此外，Bert也觀察到，環島時很多人拋不下工作，還是會慣性的帶上筆電或是平板出門，但他認為，通常一整天騎車會耗費非常多的體力，回到住宿點都已經非常疲累，會再打開電腦或是使用平板的機會通常不高，反而增加重量，建議大家不用特別攜帶降低負擔。

▲Bert建議環島時帶上一顆大電量的行動電源會相當方便。(圖／記者周淑萍攝)
▲擁有豐富環島經驗的Bert建議，環島時帶上一顆大電量的行動電源會相當方便。(圖／記者周淑萍攝)


▲環島經驗豐富，甚至獲得10萬公里徽章。(圖／記者周淑萍攝)
▲環島經驗豐富，甚至獲得10萬公里的大佬徽章。(圖／記者周淑萍攝)

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