環島去／電動機車出發前注意「3大重點」　必帶10樣裝備

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準備啟動環島行，首要就是進行路線規劃，目前東部的換電站都佈建完成，只需要計畫自己想去哪裡玩、想去哪裡踩點，接著透過官方App規劃附近的換電路線即可。Gogoro兩顆電池，官方以時速40公里測試，最高續航力可以達110公里，但因為每個人的騎乘習慣及騎乘環境不同，續航力也會有所增減，特別是在環島長時間、長距離的騎乘，更需要留意安全電量，Bert表示：「影響電池續航力包含騎車習慣、車速、爬坡、溫度、負重等多方面，保守建議換電站的規劃以30公里最保險。」
重點2：出發前到原廠安全檢查
行程規劃完成之後，出發前要預約回到原廠安全檢查是非常重要的環節，即便車子還沒有到需要保養的里程，為了自身安全，Bert建議還是建議出發前先走一趟原廠，且跟技師說明要進行環島，檢查輪胎、胎壓等，將車子巡視過一輪，對於車友騎長途也更能安心！
重點3：10項超重要裝備
除了自己的個人換洗用品之外，關於騎乘上的配件，Bert建議有這10樣就好，包括：大電量行動電源、藍牙耳機、行車記錄器、手機架、3/4安全帽、手套、兩件式雨衣、防曬外套、手機、袖套。他特別提醒，行車記錄器如果可以的話以原廠優先，雖然會貴上一點，但系統的整合性最佳。也必須為下雨做準備，兩件式雨衣的阻擋效果最佳，但如果遇到暴雨，建議可以到超商購入一件輕便雨衣，穿上兩套雨衣更能避免遭雨襲。
此外，Bert也觀察到，環島時很多人拋不下工作，還是會慣性的帶上筆電或是平板出門，但他認為，通常一整天騎車會耗費非常多的體力，回到住宿點都已經非常疲累，會再打開電腦或是使用平板的機會通常不高，反而增加重量，建議大家不用特別攜帶降低負擔。