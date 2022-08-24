NOW早報／蔡英文向殉職警家屬致歉！承諾檢討外役監標準

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蔡英文昨晚在臉書發文表示，自己下午到台南向兩位殉職員警的家屬，致上最深的哀悼之意，並向家屬致上最深的歉意。「直到最後一刻，他們兩位仍英勇負著重傷打擊不法，他們都是警察的驕傲，但我們卻痛失了兩位優秀的警察。」
蔡英文透露家屬表示「心很痛」，蔡英文強調已經指示行政院和相關部會，要推動警械使用條例加速修法，持續強化警察同仁執勤所需要的設備，並同時通盤檢討外役監標準。「務必在最短時間內，強化警察執勤安全，避免憾事再發生。唯有警察執勤有保障，民眾及社會的安全才能確保，國人才有更安心的生活。」
蔡英文最後也向警政署與刑事局，台南市警局、高雄市警局，新竹市警局等第一線員警表達感謝和肯定，「政府會持續改善制度，保障警員執勤安全，做警員及人民的後盾」，並再次重申政府維護治安的公權力，絕不容許任何挑戰。
今日天氣／9縣市高溫！颱風外圍環流影響 東南部、恆春注意大雨
根據中央氣象局預報，昨晚起到今天受到颱風外圍環流影響，迎風面水氣增多，南部及花東地區降雨機率提高，東南部地區及恆春半島的雨勢最明顯、也較持續，並有大雨甚至豪雨發生機率；中部以北及宜蘭的天氣影響較小，雲量稍增多，大多仍為多雲到晴，午後則有短暫雷陣雨的機會，下午出門建議攜帶雨具備用。
至於溫度方面，南部今天因降雨溫度稍降，白天高溫約31至33度；中部以北感受悶熱，高溫普遍仍為33至35度，局部地區仍可能來到36度以上。
保障員警安全！警械使用條例修法 用槍後續責任改國賠扛
台南市22日傳出駭人殺警案，員警凃明誠、曹瑞傑在追緝通緝犯時遇刺，2人失血過多、不治身亡，配槍與24發子彈也被奪走。警方昨（23）日清晨在新竹逮捕嫌犯林信吾，並找回失槍。針對外界質疑《警械使用條例》限制警方用槍時機，內政部表示將修法納入國家賠償機制，給予警員用槍更多保障。
行政院昨日下午舉行臨時記者會，針對台南殺警案，提出保障員警執勤的作為。內政部次長陳宗彥表示，2020年5月8日《警械使用條例》修正草案已送立院審查，5月15日完成一讀送交內政委員會審查，2020年12月28日完成內政委員會條文審查，尚待立法院接續推動修法，也期待立院下會期就能通過。
陳宗彥表示，《警械使用條例》修法主要重點包括：使用槍械讓員警依現場狀況，如果有適合器具也視同為警械使用；以國家賠償為原則推動，讓員警使用警械無後顧之憂，在配套部分，內政部成立調查小組，搭配行使國家賠償，讓員警依現場實際狀況使用。
針對警察裝備提升，陳宗彥表示，包括國道警察需要的防撞車輛，第一、二期已陸續增加，以確保國道事故鑑識人員能有更安全執法、排除人員有保障；鑑識設備設備從2019年起花3年提升，並推動提升5G通訊設備；政院也在補助地方政府汰換老舊車輛。
陳宗彥指出，防彈背心與頭盔已2期汰換，提高安全係數，有助於第一線員警使用上能有更安心的處理。另外，互動式情境靶場過去2年已設置13處，計畫中還將持續設置12處靶場，情境式靶場能夠有助於員警執勤時因應面對各種情境。
媒體詢問防彈衣需求，陳宗彥表示，防彈衣IIIA等級防彈系數，目前已有58000多件，需求為69000件，在採購1萬多件防彈衣中，未來會分配女性防彈衣8896件；頭盔15134頂，需求69000頂，未來還要採購5萬多頂。在未來採購方面，會將防彈衣的防彈、防刺研析作為提升。
針對警察裝備提升，陳宗彥表示，包括國道警察需要的防撞車輛，，第一、二期已陸續增加，以確保國道事故鑑識人員能有更安全執法、排除人員有保障；鑑識設備設備從2019年起花3年提升，並推動提升5G通訊設備；政院也在補助地方政府汰換老舊車輛。
陳宗彥指出，防彈背心與頭盔已2期汰換，提高安全係數，有助於第一線員警使用上能有更安心的處理。另外，互動式情境靶場過去2年已設置13處，計畫中還將持續設置12處靶場，情境式靶場能夠有助於員警執勤時因應面對各種情境。
媒體詢問防彈衣需求，陳宗彥表示，防彈衣IIIA等級防彈系數，目前已有58000多件，需求為69000件，在採購1萬多件防彈衣中，未來會分配女性防彈衣8896件；頭盔15134頂，需求69000頂，未來還要採購5萬多頂。在未來採購方面，會將防彈衣的防彈、防刺研析作為提升。
艾成追思會主照曝光！王瞳圓夢婚禮 親挑「天堂的新郎」
馬來西亞歌手艾成於2022年8月17日上午10點10分辭世，享年40歲。家屬親友將以2個小時的追思音樂會形式來紀念一生熱愛音樂及表演的艾成。艾成的追思音樂會由老婆王瞳取名為「超乎想像 艾成了」，將在今（24）日下午1點30分於台北市第一殯儀館「景行廳」舉行，來自馬來西亞古晉的家人、演藝圈好友以及教會弟兄姊妹都會參加。
追思會上的照片是2019年艾成在參加教會聖誕跨年晚會表演時所拍攝，王瞳最後選定這一張，除了能紀念艾成在舞台上發光的樣子，手上拿的麥克風正是艾成生前最愛的SM58，身上的白色西裝就像是兩人本來約定卻未能完成的婚禮所要穿的白色西裝，每一個細節與想法，都透露出王瞳對艾成的深深思念。
與哈利路亞家教會一同籌辦艾成追思的藝人好友張芸京表示，艾成最大的夢想就是希望站上音樂最高殿堂舉辦演唱會，這場追思音樂會將會有艾成多首創作歌曲，如同他個人演唱會。當大家在討論追思音樂會名稱時，王瞳說出了「超乎想像 艾成了」來命名，因為「超乎想像」就是艾成其中一首創作歌曲，而他總把握分秒去愛身邊每個人，成就了愛的真諦，當下親友們就決定以此做為追思音樂會的名稱。
今天追思會除了主辦方教會的安排，其中有2大段演藝圈的表演，有艾成在台灣出道的選秀節目《超級偶像》黃國倫老師及歌手們的大合唱，以及第一部艾成主演的戲劇《新兵日記》演員群合體重現經典。《超級偶像》與《新兵日記》都是艾成在演藝圈很重要的歷程，好友們的演出將送給艾成最深的懷念與祝福。
王瞳在艾成訃聞冠夫姓，本名「蔡吳姍耘」表達對亡夫最深的情意，傳出這幾天她食不下嚥，悲痛欲絕，由家人和教會朋友24小時輪班守候，日前她在私人臉書首度打破沉默發聲，轉發艾成10年前彈吉他的影片，艾成貼文寫著：「睡前詩歌金曲，耶穌愛你。」王瞳也堅強回應：「好。」
艾成媽媽抵台見兒子最後一面，心碎寫下親筆信，安慰王瞳：「妳永遠是蔡家的一分子，永遠是我們深愛的家人。」而艾成花了6年創立的南洋餐廳「艾叻沙」，經過西門創始店熄燈、貸款500萬元的危機，王瞳堂哥京澤宣布品牌會繼續將商品上架上市，「艾成，剩下的交給我了。」
李亞萍哭癱！執意來靈堂有原因 真情喊話余苑綺令人鼻酸
余苑綺21日不敵病魔癌逝，享年39歲，靈堂昨（23）日開放悼念，設在一殯對面的台灣仁本會館，前天余天、李亞萍、余苑綺老公Gary、余祥銓和余筱萍等人已先行到場。昨余天受訪時表示有勸阻老婆李亞萍來靈堂，不過李亞萍下午1點初仍坐車前來，在鏡頭前哭癱的模樣令人不捨。
昨天靈堂開放悼念第一天，李亞萍仍哭到不行，坦言心情還是很沉重，無奈至今未夢到余苑綺，強調自己內心還是放不下女兒，「我也希望我的痛苦可以放下，讓祂好好走，可是我這個做媽媽的，真的放不下。」
而余天透露有勸老婆先不要來靈堂，不過李亞萍表示在家只會更難過，所以才執意前來，「我還是想來看祂，每天都想再看到，可是這是不可能的事情，希望綺綺在另一個世界過得很好。」最後也在靈堂前，向天上的女兒喊話：「綺綺，媽媽真的很想祢。」一結束受訪時，還差點被階梯絆倒，止不住眼淚的模樣令人心疼。
鬼門關到了！專家曝「10禁忌」招厄運纏身：普渡品快吃完
根據命理專家小孟老師提醒，虎年的鬼月是凶上加凶，好不容易鬼門要在8月26日關，提醒民眾注意，在8月26日鬼門關當天有以下10禁忌要注意，誤犯小心衰運纏身，導致整年都事事不順！
鬼門關禁忌：
1.磁鐵：鬼門關前天晚上不要放磁鐵在家裡，因為鬼門關放磁鐵，磁鐵引力會吸收到鬼魂能量，讓鬼魂留下來不回去。
2.普渡品要吃完：普渡品沒吃完，好兄弟會尋原來氣味再回去吃，容易吸引好兄弟回頭來找你。
3.不要聽佛經：鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟認為你要超渡他們，反而不願離開，晚上容易作惡夢。
4.不要擺花香：鬼門關當天不要擺花香太濃的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來。
5.玩偶要藏起來：鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，不然好兄弟恐不回去，附身到娃娃裡。
6.晚上不點蠟燭：晚上不要點蠟燭，否則好兄弟會尋微光而來，不願離去。
7.不要說再見：鬼門關當天避免跟親朋好友說再見，以防好兄弟聽見，下次鬼門開來找你。
8.不要跟祖先抱怨：鬼門關不要跟祖先抱怨家裡事，以免祖先回靈界帶有怨氣，影響自身家運。
9.不要迴向冤親債主：鬼門關唸經不要迴向給冤親債主，以免路過亡靈感謝你，下次鬼門開時來找你。
10.鬼門關若要生產：鬼門關若剛好遇到生產，為避免其他好兄弟不回去轉入凡間產婦變成胎兒，因此鬼門關產婦生產前務必要唸南無地藏王菩薩，請地藏王菩薩來幫我護持，因為鬼門關為地藏王菩薩佛辰，如此一來就會產生無形結界幫助你生產成功。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。