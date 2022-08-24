NBA／籃球路人成狀元　200公分大男孩超怕「好兄弟」

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優質長人林郅為，父親身高不到180公分，母親與姊姊身高不到170公分，家裡唯獨他一人身高達200公分，但他從小身材就比同儕「高出一顆頭」，在班上永遠都坐最後一排，在籃球場上憑著身高「賣高」打球，輕鬆在場上「虐菜」。
從小喜歡運動參加田徑隊的林郅為，加入社團性質的豫章商工籃球隊，但高中三年從未打過任何一場HBL甲級比賽，他也坦言從沒想過未來要走上職業籃球之路。
從豫章商工畢業後，林郅為已經長到近200公分，升上UBA強權文化大學，才開始接受籃球正規訓練。林郅為說，大一、大二時期很辛苦，隊上其他隊友幾乎都有甲組背景，只有他一個乙組出身，體能與技術等很多地方都超過負荷量。
林郅為所屬的文化大學，在他大二、大三時都打進冠軍賽，經歷過大學前兩年的苦練，逐漸開始展露頭角，也入選U19等國家隊「越級打怪」，開始打出有一些成績，他腦海中也逐漸浮現未來要走上職業籃球員之路的想法。
真正讓林郅為「轉念」，堅定投入職籃之路，是因為入選U19國家隊參加世青賽，與世界各國的頂尖選手抗衡，也親眼見識到當年冠軍隊MVP立陶宛Valančiūnas的身手，讓他開了眼界，也轉化為之後勇於對抗的自信。同屆賽事選手包含Šarić、Bogdanović、Lamb、Hezonja以及目前效力新竹街口攻城獅的辛巴等，多位選手後來都進入NBA。
林郅為回憶說，他是眷村長大的小孩，小時候街坊鄰居
從一個大學之前沒有受過正規籃球訓練的路人，升上強權的文化大學，再入選國家隊，畢業後踏上職業籃球路，進入準職業的SBL成為選秀狀元，林郅為的籃球之路看似籃球版的「人生勝利組」，但背後是經歷過不斷地苦練。林郅為說，他很感謝教練李鴻棋、李清棋兩位教練，每年針對他的身體與籃球技術都會設定目標，一路以來帶領他成長，在籃球之路上，他始終用盡全力去拼，因為不想辜負兩位教練，敦促自己一定要練起來。
對於新賽季的規劃，林郅為說，第一目標是晉級季後賽，甚至進到冠軍賽與拿到總冠軍，他希望可以幫球隊解決內線高度不夠的問題，教練也希望他可以在防守跟籃板上做出貢獻，同時也要跟對上優異的射手、鋒線做搭配。
「跟越好的選手比賽，可以刺激自己更進步。」林郅為說，他在日本職業聯盟，對戰的球員都是外援居多，強度不低「很像在打國際賽」，他觀察到P. LEAGUE+所有球隊的強度也都在提升，他回台會想挑戰看看各隊的差異，當然也包括老東家臺北富邦勇士隊。
林郅為在高雄鋼鐵人最好的朋友，是隊上明星球員周儀翔，兩人不只是在同一年進入SBL，更是長年在中華隊一起奮戰的戰友與室友，「他幾乎伴隨了我的籃球生涯」，周儀翔返台加盟鋼鐵人，人在日本的林郅為不忘越洋祝賀，事隔半年林郅為返台加盟鋼鐵人，下高雄也第一個找周儀翔。
林郅為講話音質渾厚，很有個人特色，但私底下其實是個很怕「好兄弟」的大男孩，很長一段時間不敢關燈睡覺。曾一起入選中華隊的隊友彭俊諺爆料，林郅為因為不敢一個人睡，跳上彭俊諺的床，兩人不只同房還同床。
林郅為個性內向，其實是個悶騷的人，對於熟識朋友會開無厘頭的玩笑，他喜歡交朋友、和朋友聊天喇賽，未來若不打籃球，會想開餐廳，不是因為會做菜，而是因為開餐廳可以接觸到各種不同的人。