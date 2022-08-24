PGO偕同恒典摩托訓練學院舉辦Tigra 250重機安駕訓練營廣獲好評，特再加開名額

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恒典摩托訓練學院成立於2008年，2010年負責人陳琮閔赴美國加州賽車學校與哈雷安駕中心受訓，並於同年導入逆操舵安駕訓練，並陸續於龍潭樂活賽車場、大鵬灣賽車場與ARTC車測中心舉辦台灣仍屬少見的高階機車騎乘安全教育活動，可說是台灣目前最具規模與經驗的機車安駕教學單位。
PGO在發表Tigra 250後，便與恒典摩托訓練學院合作，於北、中、南三地舉辦PGO Tigra 250重機安駕訓練營與試乘體驗活動，立刻受到廣大車迷迴響，三梯安駕訓練營旋即額滿，為回饋喜愛 PGO 摩特動力機車的消費者，本次恒典摩托訓練學院安駕課程費用由 PGO 全額吸收，並設定名額限制，以維護安駕課程品質。
恒典摩托訓練學院有著有別於一般駕訓班的系統化安駕課程，教學內容也球一致化，不會出現教練各教各的之情況，在本次訓練營中，課程自最基礎的安駕理論、基礎機械安全、轉向原理、騎乘姿勢，到煞車原理與實際應用、視覺技巧與防衛駕駛訓練等，皆由專業教練進行小班制教學，讓每一位參加者都有充足的時間練習，可建立更健全的觀念，亦可在實際操作中，對於騎車機車有更深的了解。
本次的PGO Tigra 250重機安駕訓練營，首場於新北舉行，大受好評，由於採限額制，導致許多車友反應沒有搶到名額；為此，PGO特爭取在接下來第二場 08/28(日) 高雄場_凱旋駕訓班、第三場 09/04(日) 台中場_裕元重機駕訓班，另加開名額，盡可能滿足車迷需求，以下為報名詳情連結位置，PGO期待大家都能有所收穫，共同為台灣安駕盡一份心力。